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Eşkıya 12 Ocak Salı yeni bölüm var mı yok mu? Edho yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

EDHO 12 Ocak salı günü yayınlanacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri 179.bölümün bu hafta neden olmadığını merakla araştırıyorlar.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:17
Eşkıya 12 Ocak Salı yeni bölüm var mı yok mu? Edho yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 179. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sevenleri 12 Ocak tarihinde dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merakla araştırıyor.

EDHO 12 Ocak 2021 Salı günü Yeni Malatyaspor – Galatasaray Türkiye Ziraat kupasında çeyrek final maçı nedeniyle sevenleriyle buluşamayacak.

Herkes Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor.

Eşkıya izleyicileri dizinin fragmanının yayınlanmadığından dolayı yeni bölümünün ekranlara gelmeyeceğini anlayarak yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğini araştırmaya başladılar.

Yeni Malatyaspor – Galatasaray Türkiye Ziraat kupasında çeyrek final maçı nedeniyle 12 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak olan EDHO, 19 Ocak Salı günü yeni bölümüyle sevenleriyle tekrardan buluşacaktır.

12 Ocak Salı Günü  Eşkıya (EDHO) 179. Bölümü Neden Yok?

Eşkıya dizisi geçtiğimiz hafta 178.bölümüyle izleyicileriyle buluşmuştu. 5 Ocak Salı günü yayınlanmayan Eşkıya yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara 1 hafta ara verdi. 12 Ocak Salı günü de Yeni Malatyaspor – Galatasaray Türkiye Ziraat kupasında çeyrek final maçı nedeniyle izleyicilerinin karşısına çıkamayacak. 5 Ocak Salı günü yayınlanmamasının nedeni ise yılbaşı haftası olduğundan dolayı insanların televizyon karşısında olmayacakları tahmin edilerek ve bundan dolayı reklam gelirlerinin azalacağından dolayı kanal ve yapımcı ortak karar alarak 5 Ocak Salı günü dizinin yeni bölümünü yayınlamamıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezon 2021 Eylülde

6 sezondur devam eden ve yüksek reyting oranları ile Atv’de yüzleri güldüren Eşkiya (EDHO) dizisi 7. Sezonda da devam edecek. 2021 yılında Eylül ayında başlayacak olan 6. sezonda yayınlanacak 179. Bölüm ile dizi kaldığı yerden izleyicisi ile buluşmuş olacak. Ağustos ayına kadar tatil yapacak olan Edho oyuncuları yeni sezon çekimleri için sete çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 7. Sezon Çekimlerine Ne Zaman Başlanacak?

Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimlerine genellikle Ağustos ayında başlanmaktadır. Diğer dizilere kıyasla çekimleri çok uzun süren EDHO, Eylül ayında değil de Ekim ayında ekranlara gelmektedir. Alacağı reytinglere göre dizinin yeni sezonları çekilmeye devam edecektir.

 

 

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 18:17
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