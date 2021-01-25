Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021’de geçtiğimiz bölümde ki en dikkat çeken olay Çağır ile gönüllüler arasında yaşanan kavga oldu. Survivor 2021 sonrasında Tv8 ekranlarında bölüm hakkında görüşlerin bildirildiği Survivor Ekstra’da ise yaşanan kavga gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, Çağrı ile ilgili yorumlarda bulunurken sert yorumları nedeniyle pek çok kişi Aydemir’in yorumunu merak etmeye başladı. Aydemir, ‘Survivor ortamında 3 gün veya 3 ay illa ki böyle şeyler yaşanacak. Ancak önemli olan bu sınavı geçebilmek. Çağrı bu sınavda başarısız oldu. Onun adına üzülüyorum’ dedi.