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Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!

Survivor 2018 yarışmacılarından olan ve daha sonrasında Survivor Ekstra programında yorumculuğa başlayan Sema Aydemir geçtiğimiz günlerde Çağır ve gönüllüler arasında yaşanan kavga ile ilgili eleştirilerde bulundu. Çağrı'ya üzüldüğünü dile getiren Sema Aydemir'in yorumları merak edilmeye başlandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!
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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021’de geçtiğimiz bölümde ki en dikkat çeken olay Çağır ile gönüllüler arasında yaşanan kavga oldu. Survivor 2021 sonrasında Tv8 ekranlarında bölüm hakkında görüşlerin bildirildiği Survivor Ekstra’da ise yaşanan kavga gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, Çağrı ile ilgili yorumlarda bulunurken sert yorumları nedeniyle pek çok kişi Aydemir’in yorumunu merak etmeye başladı. Aydemir, ‘Survivor ortamında 3 gün veya 3 ay illa ki böyle şeyler yaşanacak. Ancak önemli olan bu sınavı geçebilmek. Çağrı bu sınavda başarısız oldu. Onun adına üzülüyorum’ dedi.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:33
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021ÇağrıGönüllülerKavgaSema AydemirYorumEleştiri
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