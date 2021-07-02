Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?

Esin Civangil kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Esin Civangil’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Esin Civangil kimdir? Nerelidir?

Esin Civangil’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Esin Civangil aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ekmek Teknesi dizisinde Lan Jale karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Esin Civangil, 1982 yılında Kocaeli İzmit'te doğdu. Yengeç burcu olan Esin Civangil ela gözlü olup 1.71 cm boyundadır. Uzun boyu, düzgün vücudu ve güzelliği sayesinde oyunculuğun yanı sıra birçok ajansdan modellik teklifleri de aldı. Ancak herkesin işini yapması gerektiğini açıkladı, bu nedenle modellik teklifini kabul etmemiştir.

Esin Civangil ‘in rol aldığı dizi ve filmler

Ekmek Teknesi, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Mavi Rüya, Emanet Kız, Felek Ne Demek?, Memleket Hikayeleri, Arka Sıradakiler, Pusat, Yuvamı Yıkamazsın, Benim Annem Bir Melek, Cesaretin Var mı Aşka, Kadri’nin Götürdüğü Yere Git, Gönül Hırsızı, Güzel Köylü, Nasıl Yani, Temel ile Dursun İstanbul’da ve İyi ki Doğdun Abla isimli dizi ve filmlerde rol almıştır.