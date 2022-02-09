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Esengül Aypek kimdir, nerede doğmuştur? Esengül Aypek evli mi? Esengül Aypek kaç yaşında?

Esengül Aypek kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Esengül Aypek’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 17:07
Esengül Aypek kimdir, nerede doğmuştur? Esengül Aypek evli mi? Esengül Aypek kaç yaşında?
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Esengül Aypek kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Esengül Aypek’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Esengül Aypek kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Esengül Aypek’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Esengül Aypek aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1993 yılında dünyaya gelen güzel oyuncumuz rol aldığı Beni Affet dizisinde Elif karakterine hayat vermiş ve performansıyla herkesin fönlünü kazanmıştır. Esengül Aypek Beni Affet dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. 2018 yılında Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Beni Bırakma dizisinde Meltem karakterine hayat vermektedir.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur, bunun yanı sıra tiyatro ve oyunculuk eğitimleri almıştır.

Esengül Aypek, Ankara’da dünyaya gelmiştir. Burcu Koçtur. 1.71 cm boyunda ve 53 kilodur.

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2022 17:07
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