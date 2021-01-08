Eşe sevgiliye yollamalık doğum günü mesajları

Sevgilinize veya eşinize ona değer verdiğinizi ve sevginizi ifade etmek için ona sevgi dolu doğum günü mesajı atabilirsiniz. Bu mesajı partneriniz okuduğunda sizin ona ne kadar değer verdiğinizi ve ne kadar çok sevdiğinizi anlamalıdır.

Partneriniz için özel bir gün olan doğum gününü sade bir kutlama bazen yetmeyebilir. Kutlamanın yanında ona kendini değerli hissetmesi için içinizden geçen duyguları anlatan ve karşı tarafa bunları hissettiren kelimelerle bir doğum günün mesajı da atabilirsiniz.

Sevgilinize veya eşinize duygularınızı anlatmakta yardımcı olacak bazı doğum günü mesajlarını sizler için seçtik.

Sevgiliye doğum günü mesajları

-Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir neden bul kendine. Evet, belki yıllar katmaz hayatına ama, muhakkak "hayat katar" yıllarına. Doğum günün kutlu olsun.

-Bugün sen doğdun, kaderim oldun. İyi ki varsın, benimlesin!

-Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir... Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun. Çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara...

-Senin doğum günün, benim de doğduğum gün..

-Hayatımın aşkı, yaşın ne olursa olsun, bedenin ile ruhun uzun yıllar benimle olsun.

-Sen doğdun, ben mutlu oldum.

-Her doğan güneşte umutlanacağın yeni bir gün ve batan güneşte mutluluğuna mutluluk katacak yeni bir gece olacak yeni bir yaş diliyorum. İyi ki doğmuşsun...

-Hatıralarında bende olsam mutlu olur muydun? Doğum gününü benimle kutlar mıydın?

-Sen beni sevmeyi seçtin, ben seveni seçtim. Doğum gününde değil, her gün seninleyim.

-Hayat denen yolu paylaştığım talihim sen oldun, benim kalbim, senin doğum yerin. İyi ki doğdun sevdiğim!

-Yeni yaşın umuyorum sana mutluluk getirecek. Belki de ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Doğum günün kutlu olsun!

-Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..

-Bugün seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Tüm dileklerinin gerçekleşmesi dileğimle.. Nice yıllara...

-Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!

-Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

-Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.

-Ama coşkun, ama yorgun, bir yıl daha geçiyor yaşamından.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yoğrul, doğum günün kutlu olsun.

-Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın. Dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Mutlu yaşlar.