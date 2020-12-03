Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü? Kuruluş Osman Osman Bey, Savcı Bey'i öldürdü mü?

Tarihi konulara diziler de yer verilmeye başlandığı zamandan beri tarihi olaylara ve karakterlere ilgi arttı. Kuruluş Osman dizisinin başlaması ile Osmanlı Devleti’nin akıbeti, nasıl kurulduğu ve hem kurucusu hem de ilk padişahı olan Osman Gazi ve ailesinin hayatı da merak edilenlerin içerisinde yer alıyor. Ailesinden merak edilen bir isim ise Savcı Bey.

Savcı Bey olarak bilinen, Saru Batu Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin oğlu aynı zamanda Osman Bey’in ağabeyidir. Tarihte önemli bir yere sahip olan Kurucu Osman Bey kadar Savcı Bey de önemli bir isimdir.

1249 yılında Domaniç Akmeşhed’de doğan Savcı Bey Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’nda yaşamıştır. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Savcı, üç oğul arasından ikincidir. Osman Bey’in ağabeyi, Gündüz Bey’in ise kardeşidir. Savcı Bey’in Bayhoca ve Süleyman Bey isimlerinde iki oğlu vardır.

Üç kardeş arasından ikinci olan Savcı Bey’in ölümü Domaniç Savaşı (1287) sırasında olmuştur. Savcı Bey’in mezarı Ahi Dağı güney sırtında, İkizce Köyü yakınlarında bulunmaktadır.