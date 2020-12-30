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Ertuğrul Gazi gerçek tarihte nasıl, ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi'nin mezarı (türbesi) hangi ilde, nerede?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin ölüm haberi tüm obayı hüzne boğuyor. Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin gerçek tarihte nasıl ve ne zaman öldüğü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ertuğrul Gazi'nin mezarının nerede olduğu ile ilgili detaylı bilgiyi içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:56
Ertuğrul Gazi gerçek tarihte nasıl, ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi'nin mezarı (türbesi) hangi ilde, nerede?
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’ın fragmanında, Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin öldüğü anlar ekrana yansıyor. Diziyi yakından takip eden birçok kişi Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

Ertuğrul Gazi nasıl öldü?

Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Ertuğrul Gazi, Kayı Obası’nın yöneticisi olduğu dönemde barışçıl ve tedbirlik bir politika izledi. Çevredeki Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurlarıyla iyi ilişkiler kurarak, aşiretini barış ve bolluk içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan toplum tarafından oldukça sevilen biriydi. Tarihe büyük izler bırakan Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşındayken Söğüt’te son nefesini verdi.

Ertuğrul Gazi’nin mezarı nerede?

Hastalığı nedeniyle vefat eden Ertuğrul Gazi için oğlu Osman Gazi bir türbe yaptırmıştır. Ertuğrul Gazi’nin mezarı Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde yer almaktadır.

Ertuğrul Gazi kimdir?

Ertuğrul Gazi, 13.yüzyılın ortalarında Kayı boyunun liderliğini yapmıştır. Ayrıca Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Ertuğrul Gazi, Osmanlı imparatorluğunun temelini atmış ve oğlu Osman Bey 1299’da Osmanlı Devletini kurmuştur.

Ertuğrul Gazi’nin çocukları kimler?

Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi’nin Osman Bey dışında da çocukları bulunmaktadır. Bunlar Satu Batu (Savcı Bey) ve Gündüz’dür. Ertuğrul Gazi’nin Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isminde üç erkek kardeşi de bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:56
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Ertuğrul GaziOsman GaziKuruluş OsmanKayı BoyuKayı ObasuOsmanlı Devleti
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