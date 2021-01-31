Ertem Şener VAR Odası hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? Ertem Şener VAR Odası yayın günleri ve saatleri

Ertem Şener VAR Odası Hangi kanalda Yayınlanıyor? Ertem Şener Kimdir? Ertem Şener Nereli?

Uzun yıllardan beri Türkiye’de spor spikerliği yapan Ertem Şener, son zamanlarda spor yorumcusu denilince vazgeçilmez bir isim olarak herkes tarafından beğenilmeye ve tercih edilmeye devam ediyor. Herkes Ertem Şener’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detaylarla birlikte sunucusu olduğu Ertem Şener VAR Odası programının hangi kanalda olduğunu merakla araştırıyor.

Türk spor tarihinde uzun yıllardan beri ismini duyuran Ertem Şener oldukça başarılı geçen spikerlik kariyerinin ardından hayatını spor programı sunuculuğu yaparak kazanmaya devam ediyor. Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol programında oldukça geniş kitlelere hitap eden Ertem Şener, şimdilerde TV 100 kanalında VAR Odası adlı programının sunuculuğunu yapıyor.

Ertem Şener Kimdir?

Ertem Şener, 18 Temmuz 1975 yılında Malatya’da doğmuş olup şimdi 45 yaşındadır. Eğitimini Muğla Üniversitesi’de alan ve buradan mezun olan spiker ve sunucunun tam adı ise Ali Ertem Şener’dir.

İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu. Çalışma hayatına radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak başladı.

İlk olarak televizyondaki deneyimini Muğla’nın yerel kanalı olan Şah TV’de Muğlaspor-Yeni Salihlispor karşılaşmasının anlatımıyla yaparak, buradan TGRT’ye transfer oldu. İtalya ligi maçlarındaki anlatımlarıyla izleyicilerin dikkatlerini ve beğenilerini üstüne çeken Şener, kısa bir süre sonra Kanal 6 ‘da sunuculuk yapmasının ardından 1997 yılında Star TV’ye transfer oldu. Star TV kanalında yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı. Bu sunuculuklarının yanı sıra Telegol ve Futbolig gibi programlarında sunuculuk görevlerini üstlendi. 2001 yılında özel bir ajans için çalışmaya İtalya’nın Milano kentine giden Ertem Şener, 2012 yılında tekrardan Star TV’ye döndü. 2012 yılında da Kanal D ekranlarında yayınlana Kazanmak İçin Bir Dakika adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2012 yılının Ağustos’unda TV 8 kanalında yayınlanan Tropy Türk adlı programın sunuculuğunu ise Helin Avşar ve Taner Güngör ile beraber üstlendi.

2012 yılının Kasım’ında ise Beyaz TV kanalında çalışmaya başladı. Bu kanalda Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarının sunuculuğunu yapan Şener aynı zamanda Beyaz TV Spor müdürlüğü olarak görev yapmıştır. 2016 yılında TRT1 kanalında yayınlanan yarışma programı Kendi Düşen Ağlamaz'da sunuculuk kariyerine devam etti. 2015 yılından itibaren çeşitli reklam filmlerinde oyunculuk yaptı. 18 Kasım 2016 tarihinde, vizyona giren Adam Mısın! adlı sinema filminde Beyaz Futbol yorumcularıyla birlikte rol aldı. 20 Kasım 2016 tarihinden itibaren Vatan Gazetesinde köşe yazısı yazmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl olan 2020 yılının 2 Ekim tarihinde ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile Beyaz TV kanalından istifa ettiğini yollarını ayırdığını açıkladı.

Ertem Şener VAR Odası Hangi Televizyon Kanalında?

Beyaz TV ile yollarını ayıran Ertem Şener, TV 100 adlı kanalda VAR Odası adlı programında sunuculuk kariyerine devam edecektir. TV 100 kanalındaki VAR Odası adlı programda ise spor yorumculuğu yapacak isimler ise; Ümit Özat, Bışar Özbey, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel olacaktır.