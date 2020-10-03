Ertem Şener neden istifa etti? Ertem Şener Beyaz TV'den neden ayrıldı? Yerine kim gelecek?

Ekranların fenomen spor programı olan Beyaz Futbol’un sunucusu Ertem Şener şok bir kararla istifa etmişti. Ertem Şener’in sürpriz istifa kararının perde arkası merak konusu oldu. Uzun yıllardır Beyaz TV bünyesinde çalışan Ertem Şener, sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyurmuştu.

Ertem Şener neden istifa etti?

Ertem Şener Beyaz Futbol’dan neden ayrıldı?

Ertem Şener şok ayrılık kararının sosyal medya hesabından açıklasa da ayrılığın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ertem Şener’in ayrılık kararının ardından Beyaz TV’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada Şener’in kendi isteğiyle ayrıldığı ve kendisine bundan sonrası yayın hayatından başarılar diledi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada konuşulan Ertem Şener’in kovulduğu yönündeki iddiaların gerçek olmadığı öğrenildi.

Bu başka iddiaya göre Ertem Şener’in Beinsports’a gitmek istediği ve bu nedenle Beyaz TV’deki görevinden ayrıldığı yönünde.