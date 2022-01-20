Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak?

Cem Yılmaz’ın Netflix platformuna hazırladığı dizinin oyuncu kadrosunda kimleri rol alacağı nihayet netlik kazandı ve meraklar edilen konulara açıklık getirilmiş olundu. Son derece eğlenceli ve komik bir yapım olacak olan Erşan Kuneri şimdiden seyircilerde büyük merak uyandırdı.

Dizinin sit-com komedi türünde olacağı bilinmekte. Erşan Kuneri adında Film yapımcısının 1975 ile 1978 yılları arasında olan hayatını komik bir anlatımla anlatan bir dizi olacağı duyuruldu.

Son derece güçlü bir oyuncu kadrosu barındıran dizinin başrolünde tabi ki filmde de aynı karaktere hayat veren Cem Yılmaz bulunacak. Nilperi Şahin Kaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılarooğlu, Zafer Algöz ve Merve dizdar gibi oyuncularda şuan için dizinin kadrosunda rol alacak olan isimler.

Erşan Kuneri kaç bölüm? Kaç sezon oynayacak?

Cem yılmaz dizinin tutması durumunda “neden bir sekiz bölüm daha yayınlamayalım” ifadesine yer vermiş bizler ise burada ilk sezonun sekiz bölümden oluşacağını anlamaktayız. Bunun yanı sıra instagram hesabı üzerinden dizinin ilk bölümünün çekimlerinin tamamlandığını da açıkladı.

Cem Yılmaz hayranlarının büyük bir heyecan içerisinde beklediği dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşacak henüz tam olarak ne zaman yayın hayatına başlayacağı belli olmasa da dizinin 2021 sonunda ya da 2022 yılının başlarında Netflix dijital platformunda yer alması düşünülüyor.