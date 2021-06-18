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Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda'daki rolü hakkında son karar verildi!

Geçen günlerde Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya, TV 8 kanalının patronu Acun Ilıcalı’yla gerilim yaşamıştı. Petekkaya, rol adlığı diziden sezon finaliyle beraber ayrılacağını duyurdu. Kırmızı Oda dizisinin sezon finali fragmanında Sadi’nin görüntüleri bulunmadı. Yaşanan gerilimin perde arakasında nelerin olduğu ise merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

18 Haziran 2021 Cuma 15:58
Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda'daki rolü hakkında son karar verildi!
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Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, sezon finali bölümü ile beraber yapımdan ayrılacağını belirtti.

Instagram hesabi üzerinden veda mesajı paylaşan Petekkaya, “Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam” ifadelerine yer verdi.

Kırmızı Oda’daki rolü uzatılmıştı

Deneyimli oyuncumuz Erkan Petekkaya, TV 8 ekranlarında yayınlanan, Gülseren Buğdaycıoğlu’na ait olan eserden esinlenen Kırmızı Oda dizisinde ‘Delikanlı Sadi’ karakterine hayat vermeye başlamıştı. Binnur Kaya’nın hayat verdiği Doktor Hanım karakteri ile olan diyalogları ilgiyle takip edilen, Erkan Petekkaya’nın hayat verdiği Sadi karakteri seyirciler tarafında oldukça fazla sevilince rolünü uzatma kararı alınmıştı.

Acun Ilıcalı’ya ateş püskürdü

Erkan Petekkaya, TV 8 ekranlarında yayınlanan bir müzik ödülü töreninde “En İyi Çıkış” ödülü Peşimde şarkısı ile Kerimcan Durmaz’a verilmesi sonrasında sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarda ser ifadelere yer vermişti. Kırmızı Oda’da rol alan Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesi kararına oldukça ağır eleştiriler yöneltmişti.

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
ERKAN PETEKKAYAAcun IlıcalıKırmızı OdaKerimcan Durmaz
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