İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya Sert tepki! 'Acun'un Suçu'

Kerimcan Durmaz'ın Tv8 ekranlarından ödül alması sonrasında çok sert eleştirilerde bulunan Kırmızı Oda oyuncusu Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya eleştiri gelmeye devam ediyor. Açıklamalarında Acun'u hedef alan Petekkaya tüm bunların 'Acun'un suçu' dedi.

06 Haziran 2021 Pazar 02:42
Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya Sert tepki! 'Acun'un Suçu'
Takip Et:

TV8’de Kerimcan Durmaz’a verilen ödül sonrasında aşırı sinirlenen ve sosyal medya hesabı üzerinden çok ağır sözler ile hem Tv8 yönetimini hem de kanal sahibi Acun Ilıcalı’yı eleştiren Erkan Petekkaya paylaşımlarına devam ediyor. Son paylaşımında suçun tamamı ile Acun’da olduğunu belirten Petekkaya eleştirilerin de odağında yer alıyor.

Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Petekkaya Kerimcan Durmaz’a verilen ödül sonrasında Acun Ilıcalı’yı hedef almıştı. Yaptığı paylaşımda Tv8 bünyesinde olmaktan utandığını belirten Petekkaya daha sonraki paylaşımlarında üslubunun hoş olmadığını belirtti.

Kullandığı cümlelerde haklı olduğunu ve cümlelerinin arkasında olduğunu belirten Petekkaya ‘haklı olsam da üslubum yanlış bu yüzden kusura bakmayın’ dedi.

Yaptığı açıklamalarda konuya çok sinirlendiğini belirten Petekkaya fazla ileri gittiğini ve bu konuyu bu şekilde değil de daha iyi bir şekilde açıklayabileceğini belirtti.

‘Acun’un suçu’

Söylediklerinde haklı olduğunu dile getiren ‘Kimseyi cinsel yönelimleri ile yargılamıyorum ancak cinsel organını sosyal medya hesabında paylaşan daha sonrasında da şarkıcı olduğunu iddia eden bir kişiye ödül veren kişi suçludur. Suçlu Acun’dur’ dedi.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 02:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkayadan Acun ılıcalıya TepkiErkan Petekkaya Acunun Suçu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!

Popüler Haberler

IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Türk Telekom nereye, nasıl şikayet edilir? SMS ile şikayet kaydı
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
Piknik mesire alanları açıldı mı?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
TRT 1 Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
6 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
Teşkilat dizisi Zehra kimdir? Deniz Baysal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
ATV canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
7 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
8 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Haziran Salı at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.