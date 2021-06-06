Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya Sert tepki! 'Acun'un Suçu'

TV8’de Kerimcan Durmaz’a verilen ödül sonrasında aşırı sinirlenen ve sosyal medya hesabı üzerinden çok ağır sözler ile hem Tv8 yönetimini hem de kanal sahibi Acun Ilıcalı’yı eleştiren Erkan Petekkaya paylaşımlarına devam ediyor. Son paylaşımında suçun tamamı ile Acun’da olduğunu belirten Petekkaya eleştirilerin de odağında yer alıyor.

Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Petekkaya Kerimcan Durmaz’a verilen ödül sonrasında Acun Ilıcalı’yı hedef almıştı. Yaptığı paylaşımda Tv8 bünyesinde olmaktan utandığını belirten Petekkaya daha sonraki paylaşımlarında üslubunun hoş olmadığını belirtti.

Kullandığı cümlelerde haklı olduğunu ve cümlelerinin arkasında olduğunu belirten Petekkaya ‘haklı olsam da üslubum yanlış bu yüzden kusura bakmayın’ dedi.

Yaptığı açıklamalarda konuya çok sinirlendiğini belirten Petekkaya fazla ileri gittiğini ve bu konuyu bu şekilde değil de daha iyi bir şekilde açıklayabileceğini belirtti.

‘Acun’un suçu’

Söylediklerinde haklı olduğunu dile getiren ‘Kimseyi cinsel yönelimleri ile yargılamıyorum ancak cinsel organını sosyal medya hesabında paylaşan daha sonrasında da şarkıcı olduğunu iddia eden bir kişiye ödül veren kişi suçludur. Suçlu Acun’dur’ dedi.