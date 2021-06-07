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Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor mu? Sadi'nin Kırmızı Oda hikayesi ne zaman bitiyor?

Tv 8'in reyting rekorları kıran Kırmızı Oda'da Sadi'nin hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. Sadi'nin hikayesi ne zaman son bulacak? Kırmızı Oda'da sırayla yer alan gerçek hayat hikayeleri izleyenler tarafından oldukça seviliyor. Sadi'nin hikayesine dair haberler burada yer alıyor!

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:35
Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor mu? Sadi'nin Kırmızı Oda hikayesi ne zaman bitiyor?
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Tv 8 ekranlarına hafta içi her Cuma yayınlanan Kırmızı Oda, izleyenler tarafından oldukça tutuluyor. Cuma günlerinin reyting sıralamasında üst sıralarda yer alırken, hikayelerin ne zaman biteceği izleyenler tarafından sıkça araştırılıyor. 

Kırmızı Oda, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yayınlandığı için izleyenleri ekrana bağlıyor. Kırmızı Oda'da Sadi'nin hikayesi uzun zamandan beri izleniyordu. Sadi'nin hikayesi izleyenleri çok etkiledi. İzleyenler bu hikayenin nasıl sonlanacağını dört gözle merak ederken, bir yandan da hikayenin bitmesini kimse istemiyor. 

Kırmızı Oda'da Sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya, muhteşem oyuncu performansıyla izleyenleri kendine mest ettirmeyi başardı. Mükemmel oyunculuğuyla izleyenleri hem ağlatmayı hem de güldürmeyi başardı. Yapmış olduğu tipleme için, seyirci tarafından rolüne tam oturduğu saptandı. 

Sadi'nin hikayesi henüz ne zaman biteceği tam olarak bilinmese de Erkan Petekkaya'nın başka bir filmde oynayacağı duyuruldu. 


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:35
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Anahtar Kelimeler:
SadiKırmızı OdaTv8ERKAN PETEKKAYA
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