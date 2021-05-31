Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?

Son dönemlerde gündeme gelen Erhan Ünlütürk ile alakalı yapılan araştırmalar devam ediyor. 1993 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açan Erhan Ünlütürk, 28 yaşındadır ve boyu 1, 83 santimetre uzunluğundadır. Oyunculuk yapmakta olan Erhan Ünlütürk, bunun yanında yazarlıkta yapmaktadır.

Kendisi üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü’nde almıştır. Bu üniversiteden mezun olmasının ardından kendine farklı bir kariyer seçerek oyunculuğa yönelmiştir. Oyunculuk adına Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde temel oyunculuk ile tiyatro üzerine eğitimler almıştır ve sahne adına birtakım çalışmalarda bulunmuştur. Şimdiye kadar Ankara ve İstanbul gibi birçok ilimizde seyirci ile buluşmuş tiyatro oyunlarında performans sergilemiştir.

2019 senesine gelindiğinde Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı sinema yapımında oyuncu kadrosunda bulunmuştur. 2020 yılında Barbaros adlı dizinin oyuncuları arasında bulunan Erhan Ünlütürk bu dizi içerisinde Barbaros Hayrettin Paşa’nın küçüğü Oruç Reis’e hayat vermiştir. Dizinin içinde Engin Altan Düzyatan ile Alperen Duymaz gibi ünlü isimlerin yanında rol sergilemiştir. 2019 senesine gelindiğinde: Adaletin Kılıcı adlı sinema yapımında oyuncu kadrosunda bulunmuştur. 2020 yılında Barbaros adlı dizinin oyuncuları arasında bulunan Erhan Ünlütürk bu dizi içerisinde Barbaros Hayrettin Paşa’nın küçüğü Oruç Reis’e hayat vermiştir. Dizinin içinde Engin Altan Düzyatan ile Alperen Duymaz gibi ünlü isimlerin yanında rol sergilemiştir.

Erhan Ünlütürk’ün eğitim hayatı;

• Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü,

• Başkent İletişim Bilimleri Akademisi – Diksiyon, temel oyunculuk ve tiyatro.