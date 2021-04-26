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Erhan Afyoncu kimdir? Prof.Dr. Erhan Afyoncu kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?

Tarih alanında çok sayıda eseri bulunan ve Milli Savunma Üniversitesi rekötrlüğüne atanan Prof. Dr. Erhan Afyoncu hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:07
Erhan Afyoncu kimdir? Prof.Dr. Erhan Afyoncu kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
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1988 senesinde Marmara Üniversitesi Eğitim fakültesi tarih ana bilim dalından mezun olan Afyoncu aradan geçen bir yıldan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisans çalışmalarına başlayan Erhan Afyoncu Rusya Sefaretnamesi ile Yüksek Lisans tezini bitirdi.

1997 senesinde Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne­i Âmire tezi ile doktorasın tamamlayan Afyoncu 2000 yılında yardımcı doçent oldu. 2008 yılına gelindiğinde ise doçent olan Erhan Afyoncu 2014 yılında ise profesör oldu. Aynı zamanda TV programlarına devam eden Afyoncu Kanal 24 ve Habetürk gibi önde gelen kanallarda tarih ile ilgili programlar yaptı veya bu programlara konuk olarak katıldı.

2009 ila 2015 seneleri arasında ünlü tarihçi Murat Bardakçı ile yapmış olduğu Tarihin Arka Odası programı oldukça ses getirmiş ve uzun soluklu şekilde yayınlanmıştı.

Bu zaman zarfı içerisinde Habertrük gazetesinde de köşelerine devam eden Afyoncu Muhteşem Yüzyıl dizisine de danışmanlık yaptı. 11 Nisan 2011 ylında ise zamanın cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Afyoncu halen daha Sabah Gazetesinde köşe yazmaya devam eden Afyoncu 2010 yılında akademşk görevine Marmaram üniversitesinde Tarih Bölümü başkanlığı yaptı. 

Das Osmanische Reich: Unverhüllt, Kıbrıs Meselesi ­ Ali Ahmetbeyoğlu, Erhan Afyoncu, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Osmanlı'nın Hayaleti, Ottoman Empire Unveiled gibi çok sayıda kitabı olan Afyoncu halen Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmektedir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Erhan AfyoncuMilli Savunma üniversitesi
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