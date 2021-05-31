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Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?

Çukur dizisinde canlandırdığı karakteriyle hayran kitlesini artıran Ergün Metin’in hayatıyla ilgili detaylar merak edilmekteydi. Bu haberimizde sizler için Ergün Metin’i araştırıp sunduk. Kısa bir biçimde hayat biyografisi…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:17
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
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1985 doğumlu olan oyuncu geçtiğimiz günlerde 35 yaşını tamamlamıştır. Malatya doğumlu olduğu bilenen Ergün Metin’in asıl olarak İzmirli olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Oyunculuk eğitimini İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü tamamlayarak edinmiştir. Mezun olduktan sonra 2010 ve 2013 senelerinde İzmir in Bonova Belediyesinde Şehir Tiyatrosu bünyesinde birçok tiyatro oyununu sahnede canlandırmıştır. Şu an Unit Talent Management Oyunculuk ajansına bağlı olarak performanslarını gerçekleştirmektedir. 7 yıldır yaşamına İstanbul’da devam etmektedir.

Ergün Metin yer aldığı sinema ve TV dizileri;

2005 – Bir İstanbul Masalı filmi 

2016 – Yeşil Deniz filmi 

2017 – Çukur dizisi 

2017 – Aşk ve Mavi dizisi 

2018 – Şampiyon: Bold Pilot filmi 

2019 – Alevlerin Ardından dizisi 

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları;

2019 – Cardenio (Oyuncu)

2018 – Diyelim Ki Birlikteyiz (Oyuncu)

2016 – Coriolanus (Oyuncu)

2015 – Çılgın Dünya (Oyuncu)

Ermişler veya Günahkarlar (Oyuncu)

İşgüzar Bir Tekerrür (Asistan)


Son Güncelleme: 31.05.2021 22:17
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ÇukurErgünmetinIzmirIstanbulBiyografisi
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