Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?

Eren Yelçi 18 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Coğrafta bölümünü tamamlamıştır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji bölümü’nde eğitim almıştır.

2012-2018 yıllarında 3 Mota oyuncular arasında bulunmuştur.

Hesaplaşma, Aşk ve Mavi, Muhteşem İkili ve Vatanım Sensin adlı dizilerde rol almıştır. Borç adlı sinema filminde tabelacı rolünü üstlenmiştir. Bunların yanı sıra Bonova Şehir Tiyatroları, Sahne 3, Polisler, Özgürlüğün Bedeli, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kasaplığın Elkitabı, Kafatasını Uzatan Asker ve A.Loriot adlı tiyatrolarda sahne almıştır.

Kendi hayatına dair diğer bilgiler ise henüz tam olarak bilinmemektedir.