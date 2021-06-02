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Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?

Dizi ve sinema filmlerinin yanı sıra birçok tiyatro oyununda sahne alan Eren Yelçi kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır? Eren Yelçi hakkında merak edilenlere haberimizi okuyarak ulaşabillirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:13
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
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Eren Yelçi 18 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Coğrafta bölümünü tamamlamıştır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji bölümü’nde eğitim almıştır. 

2012-2018 yıllarında 3 Mota oyuncular arasında bulunmuştur.

Hesaplaşma, Aşk ve Mavi, Muhteşem İkili ve Vatanım Sensin adlı dizilerde rol almıştır. Borç adlı sinema filminde tabelacı rolünü üstlenmiştir. Bunların yanı sıra Bonova Şehir Tiyatroları, Sahne 3, Polisler, Özgürlüğün Bedeli, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kasaplığın Elkitabı, Kafatasını Uzatan Asker ve A.Loriot adlı tiyatrolarda sahne almıştır.

Kendi hayatına dair diğer bilgiler ise henüz tam olarak bilinmemektedir.


Son Güncelleme: 02.06.2021 12:13
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Anahtar Kelimeler:
Eren YelçiHesaplaşmaVatanım Sensin
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