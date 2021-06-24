Eren Aslanhan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Bulunduğu diziler ve filmler neler?

Eren Aslanhan, 1995 senesinin Mayıs 15’inde dünyaya İstanbul’da gözlerini açmıştır. Kendisi İstanbul Küçükçekmece’de doğmuş ve hayatının çoğunu İstanbul’da geçirmiştir. Lakin baba tarafına bakıldığında oyuncunun aslı Malatyalıdır. Kendisi Mayıs’ta doğduğu için Boğa burcudur.

Eğitim ve öğretim hayatında ilk derslerini İsmail Hakkı Uludağ İlköğretim Okulu’nda alan Eren Aslanhan, henüz ilkokuldayken En iyi Arkadaşım adlı dizi setinde seçmelere girmiştir. Bu seçmelerden sonrasında oyuncu henüz küçük yaşta ilk kamera önünde oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Lise yıllarını Halkalı IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde geçiren oyuncunun okul ile arası kötü olmuş bundan dolayı okulu bırakarak Lise eğitimini yarıda kesmiştir. Okulda başarısız olan oyuncu bir motosiklet tamircisinin yanına çırak olarak girmiştir. Bunun sonrasında İstanbul Bakırköy’de babasının sahip olduğu bir çay ocağını işletmiş. Bu esnada ise bir yandan açık öğretim lisesinden lise hayatına devam etmiştir.

Bir zaman sonrasında ablası üniversite eğitimini almak için Kıbrıs’a gitmiştir. Bunun üzerine Eren Aslanhan’da ablasını takip etmiş, İstanbul’a veda edip Kıbrıs’a taşınmıştır. Bar, dövmeciler, restorantlar, kafeler ve spor salonları gibi birçok işte tecrübe yaşadıktan sonra 3 senelik bir süre zarfında birbirinden farklı otellerde çalışmış ve garsonluk yapmış. Liseyi bıraktıktan sonra oyuncu birçok mesleği denemiş ve birbirinden farklı alanlarda deneyim kazanmış olsa dahi henüz istediği hayali yerine getirememiştir. Bundan dolayı Eren Aslanhan tekrardan İstanbul’a dönüş yapmıştır. Burada bir zamanlar yaptığı mesleğe dönmek için Kadıköy Eğitim Sahnesinde 1 aylık bir süre zarfı boyunca yardımcı oyuncu eğitimi görmüştür.

Eren Aslanhan hangi projelerde bulundu, filmleri ve dizileri neler?

Eren Aslanhan’ın içinde bulunduğu ilk dizi Kalbimdeki Deniz adlı dizide canlandırdığı garson karakteriyle olmuştur. Bu oyuncu adına önemli bir deneyimdir. Bundan sonrasında Kösem, Lise Devriyesi, Adı Efsane tarzı birçok dizide figüran olarak görev yapmıştır. Bu figüranlık senelerinde oyuncular ile yakınlaşmak ve yönetmenler ile iletişime geçmek oyuncu adına bir deneyim olmuştur.

Şimdilerde Elite Cast ve Modellik Ajansı kadrosunda bulunan bir oyuncudur. Oyuncunun ekranlara geldiği son proje Aşk-ı Kıbrıs olabilir çünkü oyuncu buradan bir teklif almış. Bunun dışında kendisi Karpaz’da Aşk adlı sinema yapımında da bulunacak. Oyuncu yer aldığı projeler ile ön plana çıkma imkanı yakalayabilecekken bu projelere katılmaktan mutluluk duyduğunu da dile getiriyor.

Son olarak oyuncunun söylediği, “Hedeflerime ve kendime güveniyorum. Bir hayalim var ve gerçekleşeceği günü beklemekteyim…” sözleriyle yazımızı sonlandırıyoruz.