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Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşındadır? Erdinç Gülener hakkında bilgiler

ATV’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olan Erdinç Gülener, dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Erdinç Gülener’in hayatını merak eden izleyiciler, bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de bu haberimizde Erdinç Gülener’in hayatı ile ilgili bilgilere yer verdik...

27 Nisan 2021 Salı 21:54
Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşındadır? Erdinç Gülener hakkında bilgiler
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ATV’nin sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncu kadrosuna dahil olan Erdinç Gülener, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Erdinç Gülener’in hayatını merak eden izleyiciler, intenet üzerinden bu konuyu araştırıyor. Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşındadır? İşte Erdinç Gülener ile ilgili bilgiler...

Erdinç Gülener’in hayatı

26 Ocak 1971 tarihinde hayata gözlerini açan Erdinç Gülener, İzmit doğumludur. Üniversiteye kadar olan eğitimini doğup büyüdüğü İzmit’te alan Gülener, üniversiteyi Ankara’da okumuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya-Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalı mezunu olan Gülener, 1997 senesinde bu okulu tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları’nın açtığı sınavlara giren Gülener, bu sınavları kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda yer almaya başladı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’ndan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda da yer alan Gülener, halihazırda İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda dizilerde de yer alan Gülener, Türk dizi tarihinin en önemli yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Pusu’da yer almıştır. Ardından Kertenkele adlı dizide de rol alan Gülener, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.




Son Güncelleme: 27.04.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Erdinç GülenerEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEDHO
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