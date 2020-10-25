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Erdenet Çağatay Çukur'a geri geliyor! Nejat İşler diziye dönüyor

Çukur dizisi yepyeni bölümleri ile birlikte izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Arık Böke' nin ölümü ardından Erdenet ailesi intikam peşindedir ve Yaman' ın başına bela olmak için bir diğer Erdenet daha geri döner. Nejat İşler geri dönüyor! İşte detaylar.

25 Ekim 2020 Pazar 12:10
Erdenet Çağatay Çukur'a geri geliyor! Nejat İşler diziye dönüyor
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ÇUKUR DİZİSİNE BİR BELALI DAHA!

Son bölümüne bakıldığında; Cengiz’ e çalışan biri olduğunu fark eden Cumali boş durmaz ve onu cezalandırmanın adına Çukur’ un tüm gücü ile Erdenet ailesine saldırmaya hazırlanır. Yani Çukur beklenmedik bir anda Erdenet’ lere vuracaktır. Bu savaşın nelere sebep olacağını anlayan Yaman ise sorunu en dibinden çözmek üzerine adımlar atacak. Yamaç en dibe inmek için Vartolu ile kafa kafaya verirken Makbule ise Yamaç’ ı öldürmek adına bir müttefik arayışına girmiştir. Mahallede yer alan mezarlığı düzeltmek isteyen Cumali ise farkında olmadan önemli bir şeyin kapısını açacak.

 

Çukur’ un ekranlara gelecek olan yeni bölümü ile de heyecan tavan yapacak! Arık Böke’ nin ölümü üzerine Cengiz Erdenet intikam ateşi ile yanıp tutuşmaktadır. Bunun ardından ise Yamaç’ a bela olacak bir diğer karakter diziye ekleniyor, bu karakter ise Çağatay Erdenet. Çağatay Erdenet’ in dönmesi ile işler iyice kızışacak ve Yamaç’ ın işleri aksayacak.

 

 


 

 

 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 25.10.2020 12:10
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