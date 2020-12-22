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Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı? Yasak Elma Halit yaşıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da son bölümde yaşananlar büyük merak uyandırdı. Erdal Özyağcılar'ın son bölümde neden olmadığı araştırılmaya devam ederken aynı zamanda son sahnede ki Halit Yaşıyor konuşması araştırılmaya başlandı.

22 Aralık 2020 Salı 21:22
Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı? Yasak Elma Halit yaşıyor mu?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’nın son bölümünde olmayan Erdal Özyağcılar merak uyandırdı. Pek çok dizi hayranı Erdal Özyağcılar Yasak Elma’dan ayrıldı mı sorusunu araştırmaya başladı.

Hasan Ali karakteri ile diziye dahil olan Erdal Özyağcılar yayınlanan son bölümde dizide yoktu. Pek çok kişi oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya devam ederken aynı zamanda son sahnesi ile Halit yaşıyor mu soruları tekrar gündeme geldi.

Yasak Elma Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı?

Erdal Özyağcılar’ın son bölümde olmaması ayrıldı iddialarını gündeme getirirken kanal ve dizi yöneticileri tarafından Erdal Özyağcılar ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Halit yaşıyor mu?

Ender’in dizinin sonunda yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında dizi hayranları büyük şok yaşadı. Ender dizinin son sahnesinde ‘Halit yaşıyor’ diyerek gelecek hafta ki bölümün merak edilmesine neden oldu.



Son Güncelleme: 22.12.2020 21:22
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