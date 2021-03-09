Erdal Beşikçioğlu yeni dizisinin adı ne, ne zaman yayınlanacak?

Şu sıralar Gain'de "Hamlet" dizisinin başrollerini Elit İşcan ile birlikte paylaşmakta olan Erdal Beşikçioğlu, bu dizi bitmeden yeni dizi için onay verdi.

Yapılan dedikodulara çerçevesinde Beşikçioğlu, Star TV'de Nisan ayında yeni bir dizi projesiyle ekranlardaki yerine tekrar dönüyor.

Behzat Ç. geri dönüyor

Ayrıntılarına yer verilmeyen bu yeni dizinin yönetmeniyse Şenol Sönmez ‘in olacağı söylenildi. Şu an için dizide yer alacak diğer oyuncular için seçimlerin hala yerine oturmadığı duyuldu.

Daha önceki haftalarda 2010 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok sevilen dizileri içerisinde yer alan Behzat Ç. ‘nin yeniden yayınlanacağı gündem olmuştu.

Bu durumsa şu olaydan ibaret olduğu aktarıldı. Behzat Ç. Nin yazarı Emrah Serbes, "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yenir bir seriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kitapta yeni bölümlerin habercisi niteliğinde. Fakat bu yeni yayınlanacak olan dizide Behzat Ç’yi canlandıran kişinin Erdal Beşikçioğlu olmayacağı bildirildi. Bu durum sosyal medya da büyük bir tepki toplamaya başladı.