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Erdal Beşikçioğlu yeni dizisinin adı ne, ne zaman yayınlanacak?

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ’ nu en son bildiğiniz üzere FOX' un Çocukluk adlı dizisinde görmüştük. Duyumlara göre Erdal Beşikçioğlu O3 Medya’nın yapımcılığında gerçekleşecek olan STAR TV' de yeni başlayacak dizi kadrosunda yer alacak.

09 Mart 2021 Salı 20:52
Erdal Beşikçioğlu yeni dizisinin adı ne, ne zaman yayınlanacak?
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Şu sıralar Gain'de "Hamlet" dizisinin başrollerini Elit İşcan ile birlikte paylaşmakta olan Erdal Beşikçioğlu, bu dizi bitmeden yeni dizi için onay verdi.

Yapılan dedikodulara çerçevesinde Beşikçioğlu, Star TV'de Nisan ayında yeni bir dizi projesiyle ekranlardaki yerine tekrar dönüyor.

 Ayrıntılarına yer verilmeyen bu yeni dizinin yönetmeniyse Şenol Sönmez ‘in olacağı söylenildi. Şu an için dizide yer alacak diğer oyuncular için seçimlerin hala yerine oturmadığı duyuldu.

Behzat Ç. geri dönüyor

Daha önceki haftalarda 2010 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve  en çok sevilen dizileri içerisinde yer alan Behzat Ç. ‘nin yeniden yayınlanacağı gündem olmuştu.

Bu durumsa şu olaydan ibaret olduğu aktarıldı. Behzat Ç. Nin yazarı Emrah Serbes, "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yenir bir seriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kitapta yeni bölümlerin habercisi niteliğinde. Fakat bu yeni yayınlanacak olan dizide Behzat Ç’yi canlandıran kişinin Erdal Beşikçioğlu olmayacağı bildirildi. Bu durum sosyal medya da büyük bir tepki toplamaya başladı.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
ErdalBeşikcioğluBehzatçYeniDiziGainStarEmrahserbes
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