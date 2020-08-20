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Erdal Beşikçioğlu yeni dizisi Kimsesizler ne zaman başlayacak?

Erdal Beşikçioğlu yeni sezonda rol alacağı Kimsesizler dizisi için imaj değişikliğine gitti. Beşikçioğlu'nun başrolde yer alacağı Kimsesizler dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:07
Erdal Beşikçioğlu yeni dizisi Kimsesizler ne zaman başlayacak?
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Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. 2019 yılında Behzat Ç. dizisinin yeri serisinde rol alan ünlü oyuncu, FOX TV’de yayınlanacak olan Kimsesizler adlı dizide rol alacak. Beşikçioğlu yeni dizisi Kimsesizler için imajını değiştirdi. Ünlü oyuncu yeni dizideki karakteri için saçlarını ve sakallarını kestirdi.

Kimsesizler Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

FOX TV’de yayınlanacak olan Kimsesizler dizisi 2020 – 2021 sezonunda ekranlarda olacak. Dizinin ilk adı Yetimhane olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra yapılan düzenleme ile dizinin adı Kimsesizler oldu.


Kimsesizler dizisinin oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Kübra Süzgün ve Erdal Beşikçioğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Beşikçioğlu dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu bu dizideki rolü için stilini değiştirdi. Dizide yetimhanede kalan çocukların başından geçenler anlatılacak.

Kimsesizler dizisi daha önce Japonya’da yayınlanan bir diziden esinlenilerek çekiliyor. Kimsesizler dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı henüz belli olmadı.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:07
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