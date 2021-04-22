Entübe edilen Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal tarafından paylaşıldı

Günümüzün sevilen dizilerindendizisindekarakterini canlandırmak olan, dizi setindee yakalanmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Sergen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma girmişti. Entübe edilen Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yetenekli oyuncunun oğlunun da aynı zamanda koronavirüse yakalandığı belirtildi. Burak Sergen bir haftadır yoğun bakımda. Burak Sergen’in nişanlısı olan Nihan Ünsal’da oyuncunun sağlık durumuna dair bilgileri sosyal medya üzerinden iletmekte. Bugün Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen ile yer aldıkları ve değerli gördüğü fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.