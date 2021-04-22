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Entübe edilen Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal tarafından paylaşıldı

Sadakatsiz dizisinin Haluk’u Burak Sergen entübe edilmişti. Burak Sergen’in nişanlısı Nihal Ünsal sosyal medya üzerinden çiftin fotoğraflarını paylaştı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:26
Entübe edilen Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal tarafından paylaşıldı
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Günümüzün sevilen dizilerinden Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandırmak olan Burak Sergen, dizi setinde koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Sergen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma girmişti. Entübe edilen Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yetenekli oyuncunun oğlunun da aynı zamanda koronavirüse yakalandığı belirtildi. Burak Sergen bir haftadır yoğun bakımda. Burak Sergen’in nişanlısı olan Nihan Ünsal’da oyuncunun sağlık durumuna dair bilgileri sosyal medya üzerinden iletmekte. Bugün Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen ile yer aldıkları ve değerli gördüğü fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizHalukBurak SergenKoronavirüsNihal Ünsal
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