Enrico Piaggio : Vespa filminin konusu nedir ?

Enrico Piaggio: Vespa filmi biyografi tarzında ilerlemektedir. Fabrika gelişimi ve Enrico Piaggio’nun hayatına şahit oluruz. Vespa markası ve Piaggio arasındaki bağlantı aktarılır. İtalya,2.Dünya Savaşı sonrası maddi ve fiziksel yıkıma uğramıştır. Savaştan önce Piaggio’nun ailesi uçak ve helikopter işleriyle ilgilenmektedir. Savaştan sonra fabrikada değişim olur.

Ailenin oğullarından biri olan Enrico Piaggio, çok farklı fikirlerle ortaya çıkar. Herkesin rahatlıkla bineceği bir araç tasarlamak için uğraşır. Vespa Motor’un çıkış hikayesi bizlere anlatılır. Dönemim şartları kötü olduğundan dolayı yeni girişimlerde bulunmak oldukça zordur. İşçi ,maddi güç ve lider birine ihtiyaç duyulmaktadır. D’ascanio isimli mühendis ön plana çıkar.

Piaggio’nun kişisel hayatı aktarılırken fabrika ve Vespa’nın da gelişimleri aktarılır. Piaggio bu sırada hayatının aşkıyla karşılaşır ve hayatı değişir. Filmin yönetmenliğini Umberto Marino yapmaktadır.

Filmin IMDb puanı 7,0’dır.

Enrico Piaggio : Vespa filminin oyuncu kadrosu

Alessio Boni – Enrico Piaggio

Enrica Pintore – Paola Bechi Lusena

Violante Placido – Livia

Moise Curia – Peter Panetta

Francesco Pannofino – Rocchi Battaglia

Margherita Paoluzi – Carla