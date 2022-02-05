Engin Şenkan kimdir? Kaç yaşındadır? Engin Şenkan hangi projelerde yer almıştır?

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Engin Şenkan kimdir?

Engin Şenkan 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Anavut kökenli olan Şenkan, çocukluk yıllarını İstanbul'un Sarıyer ilçesinde geçirmiştir. Ayrıca usta oyuncu eğitim yıllarının bir kısmını da İstanbul'da geçirmiş, ardından Ankara'da eğitim görmüştür. Lisans eğitimini ilk başta İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bitiren başarılı oyuncu sonrasında Ankara Cebeci Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Usta oyuncu birçok dizi ve filmde rol almıştır. Rol aldığı dizilerden biri ise Girdap dizisidir.