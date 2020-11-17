Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu 10 Bin Adım dizisi için geri sayım başladı!

Zamkinos Film tarafından yeni yayın dönemine damga vurması beklenen yeni bir yapım ortaya konuyor. 10 Bin Adım ismindeki yeni yapım ile birlikte izleyicilerin gönlü fethedilmek isteniyor. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusu ile herkesi etkisi altına alacağı ifade edilen 10 Bin Adım dizisi için hazırlıklar başlamış durumda.

10 Bin Adım dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yapım firmasından yapılan açıklamalara göre şimdiye dek anlaşma sağlanan oyuncularınveoldukları öğrenildi. İki tecrübeli oyuncunun 10 Bin Adım dizisinde nasıl bir performans sergileyecekleri merak konusu oldu. Birçok izleyici ikilinin birbiri ile uyum içinde çalışabileceklerini ve ortaya harika sahnelerin çıkarılacağını öne sürüyor.

Dizinin yayınlanacağı tarih için şimdiye dek herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak dizinin “Gain” platformunda izleyicileri ile buluşacağı aktarılanlar arasında yer alıyor. Dizinin yayın tarihi hakkında açıklama yapıldığında sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.