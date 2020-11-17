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Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu 10 Bin Adım dizisi için geri sayım başladı!

Engin Günaydın dizi sessizliğini sonunda bozdu. Uzun zamandır herhangi bir yapımda yer almayan tecrübeli isim 10 Bin Adım dizisi için kolları sıvadı. Dizide Günaydın'a Devin Özgür Çınar eşlik edecek...

17 Kasım 2020 Salı 22:11
Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu 10 Bin Adım dizisi için geri sayım başladı!
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Zamkinos Film tarafından yeni yayın dönemine damga vurması beklenen yeni bir yapım ortaya konuyor. 10 Bin Adım ismindeki yeni yapım ile birlikte izleyicilerin gönlü fethedilmek isteniyor. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusu ile herkesi etkisi altına alacağı ifade edilen 10 Bin Adım dizisi için hazırlıklar başlamış durumda.


Yapım firmasından yapılan açıklamalara göre şimdiye dek anlaşma sağlanan oyuncuların Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar oldukları öğrenildi. İki tecrübeli oyuncunun 10 Bin Adım dizisinde nasıl bir performans sergileyecekleri merak konusu oldu. Birçok izleyici ikilinin birbiri ile uyum içinde çalışabileceklerini ve ortaya harika sahnelerin çıkarılacağını öne sürüyor.

10 Bin Adım dizisi ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yayınlanacağı tarih için şimdiye dek herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak dizinin “Gain” platformunda izleyicileri ile buluşacağı aktarılanlar arasında yer alıyor. Dizinin yayın tarihi hakkında açıklama yapıldığında sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
GainEngin GünaydınDevin Özgür Çınar10 Bin Adım
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