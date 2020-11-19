Engin Günaydın 10 Bin Adım dizisi ne zaman başlayacak! 10 Bin Adım konusu ve oyuncu kadrosu

2021 yılının en merak edilen dizilerinden 10 Bin Adım hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Sevilen oyuncu Engin Günaydın’ın başrolünde yer alacağı dizide Devin Özgür, Engin Günaydın’a eşlik edecek.

Son olarak 2014 yılında Galip Derviş adlı diziyle televizyonda yer alan Günaydın daha sonra gelen televizyon dizisi tekliflerine olumsuz yanıt vermiş ve dizi tekliflerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Sevilen oyuncu online platformda yayınlanacak 10 Bin Adım dizisiyle setlere dönecek.

Engin Günaydın 1972 yılında Tokat’ta dünyaya gelmiş ve ilk kez Bir Demet Tiyatro dizisinde rol almıştır. Sevilen oyuncu ilerleyen yıllarda pek çok dizide yer almıştır. Günaydın’ın rol aldığı Avrupa Yakası dizisindeki performansı adını tüm Türkiye’ye duyurmasını sağlamıştır.

Engin Günaydın’ın uzun bir aranın ardından 10 Bin Adım adlı diziyle kamera karşısına geçecek. Dizide Engin Günaydın’da dizinin senaristi olan Devin Özgür Çınar eşlik edecek. Devin Özgür Çınar daha önce Türk Malı, Galip Derviş, Kalbimdeki Deniz gibi dizilerde yer almıştı.