İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?

Ünlü sanatçı Engin Altan Düzyatan'ın kim olduğuna dair merak edilen Engin Altan Düzyatan kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Engin Altan Düzyatan hakkında detaylar...

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:12
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Takip Et:

Engin Altan Düzyatan kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Engin Altan Düzyatan'ın yaşamına dair detaylar...

Engin Altan Düzyatan kimdir?

26 Temmuz 1979'da doğan ünlü oyuncunun burcu Aslan, boyu 1.85, kilosu ie 75'tir. Düzyatan lise zamanında tiyatro ile tanışmıştır.

1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanan oyuncu 2001 yılında mezun olmuş ve İstanbul'a gelerek Kneter, DOT tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır. Düzyatan oyuncu olarak geldiği İstanbul'Da ilk zamanlar fotomodellik yapmıştır. Ardından profesyonel oyunculuk hayatına başlayan ünlü oyuncu Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte yer almıştır.

İzmir doğumlu olan başarılı oyuncunun dede kökeni aslen Yugoslavya'ya dayanmaktadır. Yugoslavya göçemni Türk ailenin çocuğu olan Düzyatan'ın işletmeci bir ablası ve avukat bir abisi vardır. 2014'de ise Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Alara adında bir kızı ve Emir Aras isminde de bir oğlu olmuştur.

Engin Altan Düzyatan yer aldığı bazı diziler;

2006 – Sıla (Gazeteci)

2007 – Affedilmeyen (Orhan)

2007 – Sevgili Dünürüm (Murat)

2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Tamer)

2008 – Dantel (Emre)

2009 – Bir Bulut Olsam (Doktor Serdar Batur)

2010 – Kapalı Çarşı (Fırat)

2010 – Şen Yuva (Kendisi)

2012 – Yol Ayrımı (Gazeteci Murat)

2014 / Diriliş: Ertuğrul : (Ertuğrul Bey)

2014 – Çırağan Baskını (Poldi- Mustafa)

2019 – Kurşun (Savcı Orhan Atmaca)


Son Güncelleme: 16.06.2021 16:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan DüzyatanOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
Çağla Akalın kimdir?
Çağla Akalın kimdir?
Oyuncu Mehmet Emin Güney kimdir?
Oyuncu Mehmet Emin Güney kimdir?
Adin Külçe kimdir, kaç yaşındadır?
Adin Külçe kimdir, kaç yaşındadır?
Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşındadır?
Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşındadır?
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Aile Hekiminden ilaç raporu alınabilir mi? 2021 İlaç raporu nasıl alınır?
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal D yayın akışı
Sadakatsiz dizisi Haluk'u kim canlandırıyor? Burak Sergen'in biyografisi
Varlık vergisi nedir? 2021 Varlık vergisi nasıl ödenir?
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 16 Haziran 2021 Çarşamba
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? Haziran 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Çağla Akalın kimdir?
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2021 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Fox TV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Fox TV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.