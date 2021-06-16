Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?

Engin Altan Düzyatan kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Engin Altan Düzyatan'ın yaşamına dair detaylar...

Engin Altan Düzyatan kimdir?

26 Temmuz 1979'da doğan ünlü oyuncunun burcu Aslan, boyu 1.85, kilosu ie 75'tir. Düzyatan lise zamanında tiyatro ile tanışmıştır.

1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanan oyuncu 2001 yılında mezun olmuş ve İstanbul'a gelerek Kneter, DOT tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır. Düzyatan oyuncu olarak geldiği İstanbul'Da ilk zamanlar fotomodellik yapmıştır. Ardından profesyonel oyunculuk hayatına başlayan ünlü oyuncu Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte yer almıştır.

İzmir doğumlu olan başarılı oyuncunun dede kökeni aslen Yugoslavya'ya dayanmaktadır. Yugoslavya göçemni Türk ailenin çocuğu olan Düzyatan'ın işletmeci bir ablası ve avukat bir abisi vardır. 2014'de ise Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Alara adında bir kızı ve Emir Aras isminde de bir oğlu olmuştur.

Engin Altan Düzyatan yer aldığı bazı diziler;

2006 – Sıla (Gazeteci)

2007 – Affedilmeyen (Orhan)

2007 – Sevgili Dünürüm (Murat)

2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Tamer)

2008 – Dantel (Emre)

2009 – Bir Bulut Olsam (Doktor Serdar Batur)

2010 – Kapalı Çarşı (Fırat)

2010 – Şen Yuva (Kendisi)

2012 – Yol Ayrımı (Gazeteci Murat)

2014 / Diriliş: Ertuğrul : (Ertuğrul Bey)

2014 – Çırağan Baskını (Poldi- Mustafa)

2019 – Kurşun (Savcı Orhan Atmaca)