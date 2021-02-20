Enes Batur Ayaz şarkı sözleri ve Enes Batur yeni şarkısı youtube videosu

Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un çıkardığı “Ayaz” şarkısı dinleyicileri tarafından sevildi. Popüler olma yolunda ilerleyen parça merak edenler tarafından aratılıyor. Şarkı sözlerini merak edenler haberimizde ulaşabilir.
Enes Batur Ayaz Şarkı Sözleri
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın
Kalk
Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)
Yaptığım Hata
Yıllarım Yalan
Sensiz Bir Hayat
Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar
Ahhh
Hikayeler Var (Hikayeler Var)
Yalan Onlar Bak
Gönlüm Yanacak
Uzak Durma
Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın
Ne zor
Yokluğun Acısı
Hep Meyhane Köşelerinde Kalan
Gençliğimin Yarısı
İçinde Kanasın
Sevginin Yarası
Umuda Ayaz Vuracak
–
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
–
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın