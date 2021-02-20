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Enes Batur Ayaz şarkı sözleri ve Enes Batur yeni şarkısı youtube videosu

Sosyal medya fenomeni Enes Batur çektiği YouTube videoları ile tanınmaktadır. Şimdi de çıkardığı "Ayaz" şarkısı ile gündemde yer alıyor. Şarkıyı dinleyenler çok beğendi. Bunun üzerine şarkıyı ve sözlerini merak edenler de internette aratmaya başladı. İşte Enes Batur'un "Ayaz" şarkısı ve sözleri...

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:29
Enes Batur Ayaz şarkı sözleri ve Enes Batur yeni şarkısı youtube videosu
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un çıkardığı “Ayaz” şarkısı dinleyicileri tarafından sevildi. Popüler olma yolunda ilerleyen parça merak edenler tarafından aratılıyor. Şarkı sözlerini merak edenler haberimizde ulaşabilir.

 

 

Enes Batur Ayaz Şarkı Sözleri

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Kalk

Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)

Yaptığım Hata

Yıllarım Yalan

Sensiz Bir Hayat

Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar

Ahhh

Hikayeler Var (Hikayeler Var)

Yalan Onlar Bak

Gönlüm Yanacak

Uzak Durma

Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Ne zor

Yokluğun Acısı

Hep Meyhane Köşelerinde Kalan

Gençliğimin Yarısı

İçinde Kanasın

Sevginin Yarası

Umuda Ayaz Vuracak

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

 




Son Güncelleme: 20.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
EnesbaturAyazYenişarkı
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