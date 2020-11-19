Enes Batur Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için çalışmalarına devam ediyor. Birçok ünlü isimle yeni projesi için anlaşan Ilıcalı, son olarak ünlü Youtube fenomeni Enes Batur ile anlaştı. Enes Batur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla anlaşmayı duyurdu.

Enes Batur açıklamasında Exxen için 3-4 sürpriz proje hazırlayacaklarını ifade etti. Exxen platformunda yayınlanacak diğer önemli projeler ise şu şekilde;

Sihirli Annem dizisi

Katarsis programı

Aleyna Tilki’nin başrolünde olacağı müzikal dizi

Youtube fenomenlerinin yer aldığı Öğrenci Evi adlı dizi

Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ecem Uzun’un yer aldığı Şeref Bey dizisi

Ceza ve Sagopa’nın yer aldığı bir rap yarışması

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Talk Show Konuşanlar programı

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu’nun yeni filmi Hükümsüz gibi yapımlar Exxen platformunda yer alacak.