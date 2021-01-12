Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ulaşıldı

Endonezya’da Jakarta'nın kuzeyine düşen “SJ182” sefer sayılı yolcu uçağına ulaşıldı.

Endonezya Genel Kurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkent Jakarta’nın kuzeyinde denize düşen Sriwijaya Havayollarını'nın yolcu uçağına ulaşıldığını belirtti. Uçaktan sinyal alındığını söyleyen Tjahjanto, ulaşılan bölgeye özel ekiplerin gönderildiğini de kaydetti.

Ceset Parçaları Çıkarılıyor

Jakarta Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, devam eden çalışmalarda ceset parçalarının çıkarılmaya başlandığını belirtti.Ulaştırma Bakanı ve Ulusal Arama Kurtarma Başkanı da çalışmalar için görevlilerin tüm gücüyle çalıştıklarını ve devam edeceklerini aktardı.

Daha önce yapılan açıklamalarda uçağın Jakarta-Pontianak seferi için kalktığı ve kısa sürede iletişimin kesildiği bildirilmişti.

Budi Karya Sumadi, uçak kalktıktan 5 dakika sonra, uçaktan haber alınamadığı bilgisini paylaşmıştı. Uçağın içindeki 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcu ile Jakarta’nın kuzeyindeki Lancang ve Laki adası yakınlarına düştüğünü kaydetmişti.

Dünya çapında uçuşların takibini yapan Flightradar24'ün açıklamasında, uçağın kalktıktan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e yükseldiğini, 1 dakika içinde de 250 feet'e düştüğünü daha sonra da iletişimin tamamen kesildiğini kaydetmişti. Endonezya Donanması ise, uçağın enkazının Jakarta'nın kuzeyindeki Thousand Adaları yakınlarında 4 farklı alana dağıldığını belirtmişti.