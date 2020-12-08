Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı, Şef Sinem Çapraz Kimdir? Programın İletişim Bilgileri

ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER PROGRAMI ŞEF SİNEM ÇAPRAZ KİMDİR? İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?

Show TV’nin gündüz kuşağı programlarından biri olacak olan Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programının sunucusu Ender Saraç olacaktır. Yayınlanan programda sağlıklı yemek menülerini hazırlayan isim ise Şef Sinem Çapraz oluyor. Peki Sinem Çapraz kimdir?

ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER ŞEFİ SİNEM ÇAPRAZ KİMDİR?

Ender Saraç’ın programında yemekleri yapan aşçı Şef Sinem Çapraz 1981’de Sakarya’da doğmuştur. Dedesinin bir restoranı vardı ve işletmeciydi. Aile kültüründen gelen küçük yaşlarda yemek yapma alışkanlığı, sunumlarını etkiledi. Üniversitede çalışma ekonomisi okumuş olmasına rağmen bir yıl kurumsal sektörde çalıştıktan sonra hayali olan aşçılığın peşine düşmüştür. MSA’yı bitirerek Sheraton Otelleri ve Ulus Sunset’te stajını bitirmiştir. Geleneksel Türk yemeklerimizi yeni yöntemlerle harmanlayıp geliştirerek damak zevkine hitap eden, farklı ama kendi imzasını taşıyan tarzda yemekler yapmıştır.

Sağlıklı beslenme yaptığı yemekleri en taze besinlerle yapmayı benimsemiş olan Sinem Çapraz’ın izlediği yol “tarladan masaya”dır diyebiliriz. Kendi sırrı mevsiminde, doğal olan malzemeleri tarifiyle birleştirmektir.

ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER PROGRAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı gündüz kuşağının gözde programlarından biri olacaktır. Bu programa katılmak için herhangi bir telefon numarası mevcut değildir. Programa olan sorularınız varsa Show TV izleyici temsilcisine yazarsanız programa yani Ender Saraç’a sorularınız iletilecektir.

Peki bu programın formatı ve konusu nedir?

Show TV’de yayınlanacak olan bu program büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Show TV gündüz kuşağı anlamında yayınlanan programlarında büyük bir çıkış yakalayamamıştı. Programları reyting yüzünden geride kalıp yayından kalkmıştır. Kuaförüm Sensin, Asuman’la Sevgili Dünürüm, Öykü Gürman ile Günün Yemeği gibi programlar izlenme oranları düşük olduğu için bitirilmek zorunda kalındı. Bu yeni program olan Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ile hem belli bir kitleye ulaşabilmeyi hem de kaliteli içeriklerle gündüz kuşağında tutunmak istiyor.

Özellikle korona döneminde insanların eve kapanmasıyla televizyon programları büyük ilgi görmeye başladı. Bu kadar çok program arasında ayakta kalmak zor olduğu gibi, bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan konseptlerden birisi de buydu. Evde kalmaya devam ettikçe kendini yemeye veren, hareket etmeyi ihmal eden insanlar için oldukça ihtiyaç duyulan bir program olacağı düşünülüyor. Ender Saraç da doktor olduğundan ve bu zamana kadar birçok alanda ismini duyurmuş ve televizyon programında daha önce yer aldığı için bu duruma uzak değildir. Doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini her zaman vurgulamış olan Saraç, programında bunlara yer vererek insanları bu konularda bilgilendirecektir. Sinem Çapraz gibi alanında uzman kişilerle çalıştığı ve çalışacağı için izleyiciler gönül rahatlığıyla izleyebilecek ve uygulayabilecektir.