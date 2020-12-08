İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı, Şef Sinem Çapraz Kimdir? Programın İletişim Bilgileri

Şef Sinem Çapraz alanında oldukça başarılı bir isimdir. Çalışma ekonomisi okumuştur ancak istediği bu olmadığı için hayali olan aşçılık mesleği için MSA'yı bitirmiştir. Geleneksel yemekleri kendi tarifleriyle harmanlayan Sinem Çapraz yöntem ve tarifleriyle bu programda olacaktır. Show TV'nin tutunamadığı gündüz kuşağı programlarından biri olmaması için bu program önemli görülmektedir.

08 Aralık 2020 Salı 19:21
Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı, Şef Sinem Çapraz Kimdir? Programın İletişim Bilgileri
Takip Et:

ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER PROGRAMI ŞEF SİNEM ÇAPRAZ KİMDİR? İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?

 

Show TV’nin gündüz kuşağı programlarından biri olacak olan Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programının sunucusu Ender Saraç olacaktır. Yayınlanan programda sağlıklı yemek menülerini hazırlayan isim ise Şef Sinem Çapraz oluyor. Peki Sinem Çapraz kimdir?

 

ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER ŞEFİ SİNEM ÇAPRAZ KİMDİR?

 

Ender Saraç’ın programında yemekleri yapan aşçı Şef Sinem Çapraz 1981’de Sakarya’da doğmuştur. Dedesinin bir restoranı vardı ve işletmeciydi. Aile kültüründen gelen küçük yaşlarda yemek yapma alışkanlığı, sunumlarını etkiledi. Üniversitede çalışma ekonomisi okumuş olmasına rağmen bir yıl kurumsal sektörde çalıştıktan sonra hayali olan aşçılığın peşine düşmüştür. MSA’yı bitirerek Sheraton Otelleri ve Ulus Sunset’te stajını bitirmiştir. Geleneksel Türk yemeklerimizi yeni yöntemlerle harmanlayıp geliştirerek damak zevkine hitap eden, farklı ama kendi imzasını taşıyan tarzda yemekler yapmıştır.

 

Sağlıklı beslenme yaptığı yemekleri en taze besinlerle yapmayı benimsemiş olan Sinem Çapraz’ın izlediği yol “tarladan masaya”dır diyebiliriz. Kendi sırrı mevsiminde, doğal olan malzemeleri tarifiyle birleştirmektir.

 

ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER PROGRAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı gündüz kuşağının gözde programlarından biri olacaktır. Bu programa katılmak için herhangi bir telefon numarası mevcut değildir. Programa olan sorularınız varsa Show TV izleyici temsilcisine yazarsanız programa yani Ender Saraç’a sorularınız iletilecektir.

izleyicitemsilcisi@showtv.com.tr

 

 

Peki bu programın formatı ve konusu nedir?

Show TV’de yayınlanacak olan bu program büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Show TV gündüz kuşağı anlamında yayınlanan programlarında büyük bir çıkış yakalayamamıştı. Programları reyting yüzünden geride kalıp yayından kalkmıştır. Kuaförüm Sensin, Asuman’la Sevgili Dünürüm, Öykü Gürman ile Günün Yemeği gibi programlar izlenme oranları düşük olduğu için bitirilmek zorunda kalındı. Bu yeni program olan Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ile hem belli bir kitleye ulaşabilmeyi hem de kaliteli içeriklerle gündüz kuşağında tutunmak istiyor.

Özellikle korona döneminde insanların eve kapanmasıyla televizyon programları büyük ilgi görmeye başladı. Bu kadar çok program arasında ayakta kalmak zor olduğu gibi, bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan konseptlerden birisi de buydu. Evde kalmaya devam ettikçe kendini yemeye veren, hareket etmeyi ihmal eden insanlar için oldukça ihtiyaç duyulan bir program olacağı düşünülüyor. Ender Saraç da doktor olduğundan ve bu zamana kadar birçok alanda ismini duyurmuş ve televizyon programında daha önce yer aldığı için bu duruma uzak değildir. Doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini her zaman vurgulamış olan Saraç, programında bunlara yer vererek insanları bu konularda bilgilendirecektir. Sinem Çapraz gibi alanında uzman kişilerle çalıştığı ve çalışacağı için izleyiciler gönül rahatlığıyla izleyebilecek ve uygulayabilecektir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sinem çaprazGündüz KuşağıEnder SaraçSağlıklı Yaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Popüler Haberler

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı, Şef Sinem Çapraz Kimdir? Programın İletişim Bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Ceren Yüksekkaya kimdir? Ela karakteri kimdir?
Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları
Zümrüdüanka Zümrüt kimdir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisindeki Azimet karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Demir kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?
Güvercin Nefise'ye ne oldu, öldü mü? Neden yok? Eslem Akar diziden neden ayrıldı?
Zengo filmi ne zaman vizyona girecek? Yasemin Sakallıoğlu'nun yeni filminin vizyon tarihi belli oldu!
SGK kaydı sorgulaması nasıl yapılır? SGK kayıt sorgulama işlemleri
Android 11 ne zaman çıkacak? Android 11 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Yeni gelecek önemli birkaç özellik daha belli oldu!
Takasbank Biga nedir? Biga kripto para ne zaman çıkacak?
Gönül Dağı Taner hangi karakterle evlenecek?
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler
İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde final sebebi ne?
Menajerimi Ara Sevinç Kimdir? Ayşe Köksal kimdir?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.