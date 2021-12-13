Netflix sadece dizi ile özdeşleşmiş bir platform gibi gözükse de geçmiş dönemde pek çok filmle de adından söz ettirmeyi başardı. Başarılı bir yaz sezonunun ardından gözünü sonbahar sezonuna çeviren Netflix, sonbahar sezonuna da damga vurmak istiyor. İzleyenler Netflix’in sonbahar sezonunda hangi yapımlarla izleyen karşısına çıkacağını merak ediyor. Peki en yeni Netflix romantik komedi filmleri hangileri?

En Yeni Netflix Romantik Komedi Filmleri Hangileri?

Netflix’in sonbahar sezonu içinde yayınlayacağı filmler şu şekilde:

- Crazy About Her (2021) – IMDB: 6,6

- Good On Paper (2021) – IMDB: 5,6

- Holidate (2020) – IMDB: 6,1

- Love, Gruaranteed (2020) – IMDB: 5,6

- Nasipse Olur (2020) – IMDB: 5,2

- Ailecek Şaşkınız (2018) – IMDB: 6,2

- The Kissing Booth (2018) – IMDB: 6,0

- Sen Kiminle Dans Ediyorsun (2017) – IMDB: 5,8

- Sevimli Ve Tehlikeli (2015) – IMDB: 6,0

- The Invention Of Lying (2009) – IMDB: 6,4

Crazy About Her Filmi (2008)

Adri adındaki genç bir adam Carla isimli genç bir kızla güzel bir vakit geçirmiştir. Geçirdiği güzel vakit sebebiyle Carla’ya daha yakın olmak isteyen Adri, genç kadının çalıştığı bir psikiyatri kliğine hasta olarak başvurur ve sonrasında olaylar birbirini izler.

Good On Paper Filmi (2021)

Stand-up gösterileriyle hayatını sürdürmeye çalışan genç bir kadın, bir gün düzgün karakterli bir adamla tanışır. Bu adamla zaman geçtikçe yakınlaşmaya başlayan genç kadın zamanla ona aşık olacaktır.

Holidate Filmi (2020)

Aile baskısından dolayı çok sıkılan iki arkadaş bir oyun oynamaya karar verir. İkilinin bilmediği şey ise bu oyunun onların arasındaki aşkı alevlendireceğidir.

Love, Guaranteed Filmi (2020)

Genç bir adam yalnız olduğu gerekçesiyle intenetteki arkadaşlık siteleri üzerinden kendisine arkadaş aramaya çalışır. Fakat bu site tarafından dolandırıldığını öğrenen talihsiz adam siteyi dava eder ve davayla ilgilenecek bir avukat tutar. Fakat bu avukat daha önce hiç dava kazanamamış bir kadındır. İkili arasında geçen olaylar ise filmin konusunu oluşturmaktadır.

Nasipse Olur Filmi (2020)

Listedeki iki Türk filminden birisi olan Nasipse Olur’da babasını zamansız bir şekilde kaybeden Günfer’in babasından kalan fırını işletmesi ve amcasının kumar borçlarının yarattığı sorunlar esnasında bir adamla yaşadığı aşk hayatı anlatılmaktadır.

Ailecek Şaşkınız Filmi (2018)

Zengin bir ailenin çocuğu olan genç bir adam babasının sahip olduğu şirketin başına geçer. Fakat babasının aksine şirket çalışanlarına karşı oldukça acımasız davranışlar sergileyen genç adam bir hırsızlık olayı sonrasında kadın bir komiserle karşı karşıya gelir. İkili arasında aşk rüzgarları esmeye başlar ve bundan sonrası ise komedi ve aşkın karışımı olaylarla dolu olacak.

The Kissing Both Filmi (2018)

Elle isimli genç bir kız, okuduğu lisedeki en popüler çocuk ile ilk kez öpüşür. Fakat bu öpüşme sonrasında Elle’nin başına türlü olaylar gelir ve yakın arkadaşı ile olan ilişkileri bozulur.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun Filmi (2017)

Yaşadığı sorunların ağırlığına dayanamayan genç bir kız bir çok kez intihar etmek ister fakat başarılı olamaz. Sonrasında dans ile yaşadığı psikolojik buhrandan kurtulmak isteyen genç kız başarısız olmuş bir spor hocasıyla tanışır ve ikili beraber aşk ve komedi dolu bir maceraya atılır.

Sevimli ve Tehlikeli Filmi (2015)

Sokaklarda büyümüş olan genç bir adam, zengin ve prestijli bir ailenin çocuğu olan genç bir kız ile tanışır ve iki kişi arasında aşk kıvılcımları başlar.

The Invention of Lying Filmi (2009)

Listedeki en eski filmlerden birisi olan The Invention of Lying, kimsenin yalan söyleyemediği bir dünyada yalan söyleyerek insanlar arasında ünlü bir hale gelen genç bir adamın aşka ilk kez adım atmasını ve sonrasında yaşadıkları anlatılmaktadır.

Bu filmlerin bazıları ilk kez izleyici karşısına çıkacakken bazıları ise uzun süre önce yayınlanmış olup başarılı gişe sonuçları almış filmlerdir. İzleyenler bu filmleri Netflix’te görmekten memnun kalacak gibi görünüyor.