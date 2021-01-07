En son Çukur'da oynayan Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli mi? Hazal Subaşı hangi dizide oynayacak?

Ekranların beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Hazal Subaşı’nın Çukur isimli dizinin ardından hangi projelerde yer alacağı merak konusu oldu. Hazal Subaşı’nın hayranları, yeni projelerini merakla araştırmaya başladılar.

Hazal Subaşı kim?

2 Mayısıs 1996 doğumlu olan Hazal Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunudur. Subaşı, 2015 yılı Miss Turkey yarışmasında 3. Olmuştur. Aldığı bu derecenin ardından oyunculuk yapmaya karar vermiş ve 2016 yılından itibaren aktif olarak oyunculuk yapmıştır. Subaşı’nın ilk oyunculuk deneyimi 2016’da önce TRT 1 ekranlarından ardından da Star TV’de yayınlanan Adını Sen Koy isimli dizide canlandırdığı Zehra karakteri ile olmuştur. Subaşı, gösterdiği başarılı oyunculuğu ile 2018’de yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü almıştır.

Hazal Subaşı hangi dizilerde oynadı?

Adını Sen Koy ( 2016 )

Bir Umut Yeter ( 2018 )

Halka ( 2019 )

Çukur ( 2019 )

Hazal Subaşı’nın yeni sezonda oynayacağı dizi ne ?

Hazal Subaşı’nın Çukur isimli dizinin ardından yer alacağı yeni dizi fazlasıyla merak edilmekte. Başarılı oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Hazal Subaşı’nın yeni projesi henüz belli değil, ancak oyuncunun projesi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

Hazal Subaşı’nın ınstagram hesabı ne?

Hazal Subaşı, ınstagram hesabından sık sık paylaşımlar yaparak bu hesabı oldukça aktif kullanıyor. Subaşı’nın resmi ınstagram hesabında; 201 gönderi, 896 bin takipçi bulunuyor. Hesabın kullanıcı adı ise, @hazalsubasii şeklindedir.