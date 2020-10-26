En Şık Benim yarışması neden yayınlanmadı, bitti mi, yayından mı kaldırıldı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve modayı takip edenler tarafından ilgiyle izlenen En Şık Benim yarışmasının bugün yayınlanması gereken bölümü yayınlanmadı. Yeni bölümü beklenen, hatta tanıtım videoları bile yayınlanan En Şık Benim programının neden yayınlanmadığı izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer aldı.

En Şık Benim Neden Yok?

En Şık Benim Hakkında

tarafından sunulan ve hafta içi her gün 5 kadın yarışmacının yarıştığı moda programı En Şık Benim’in bu akşamki bölümü yayınlanmadı. Hafta içi her gün 18.30’da ekranlardaki yerini alan En Şık Benim’in bu akşamki bölümünün niçin yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kanal ve program yapımcıları tarafından şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

En Şık Benim programında Raşit Bağzıbağlı programın hem sunuculuğunu hem de jüriliğini yapıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda 5 kadın yarışmacı günlük olarak belirlenen konseptlere uygun kombinler yapmaya ve en yüksek puanları almaya çalışıyorlar. Programın en önemli noktalarından biri de kombinlerin stüdyoda yer alan kıyafetler arasından oldukça kısa bir süre içinde gerçekleştiriliyor olması.