En Şık Benim yarışması neden yayınlanmadı, bitti mi, yayından mı kaldırıldı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve modayı takip edenler tarafından ilgiyle izlenen En Şık Benim yarışmasının bugün yayınlanması gereken bölümü yayınlanmadı. Yeni bölümü beklenen, hatta tanıtım videoları bile yayınlanan En Şık Benim programının neden yayınlanmadığı izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer aldı.
En Şık Benim Neden Yok?
En Şık Benim Hakkında
En Şık Benim programında Raşit Bağzıbağlı programın hem sunuculuğunu hem de jüriliğini yapıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda 5 kadın yarışmacı günlük olarak belirlenen konseptlere uygun kombinler yapmaya ve en yüksek puanları almaya çalışıyorlar. Programın en önemli noktalarından biri de kombinlerin stüdyoda yer alan kıyafetler arasından oldukça kısa bir süre içinde gerçekleştiriliyor olması.