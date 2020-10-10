İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu

En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 10 Ekim 2020 Cumartesi tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

10 Ekim 2020 Cumartesi 07:51
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Takip Et:

TV8’de yeni sezonda bir moda programının başlaması bekleniyor. İzleyicileri yarışma programları ile eğlendiren TV8, yeni moda programı En Şık Benim ile izleyici ile buluşacak. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak olan yarışma programını Raşit Bağzıbağlı sunacak.

En Şık Benim yarışma başvurusu formu

Talya Prodüksiyon tarafından ekranlara hazırlanan En Şık Benim yarışma programında yarışmacılar belirlenen konseptlere uygun giyinecek. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişiler TV8 resmi intenet sitesine girerek yarışma ile ilgili başvuru formuna ulaşabilecek.

En Şık Benim yarışması ödülü ne?

Her hafta bir kişinin eleneceği yarışma programında yeni yarışmacıların eklenmesi ile yarış kıyasıya sürecek. Büyük finale kadar sürecek rekabetin sonunda birinci olan yarışmacıya 50.000 TL para ödülü verilecek.


En Şık Benim yarışması sunucusu kim?

Yarışmanın sunuculuk koltuğunda Raşit Bağzıbağlı yer alacak. Aynı zamanda jüri de olacak olan Bağzıbağlı, Londra’da dünyaya gelmiştir. Moda tasarımcısı ola hayali ile çıktığı yolda kendi kumaş mağazasını kuran ünlü modacı, 2007 yılında meslek hayatına Couture tasarımcısı olarak başladı.

Birçok moda ödülü alan Bağzıbağlı, izleyiciler tarafından da yakından tanınan bir isim olarak göze çarpıyor.

En Şık Benim yarışması jüri üyeleri kimler?

Yarışma programında yer alacak jüriler henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Jüride yer alacak tek isim şu an olarak Raşit Bağzıbağlı’dır. Diğer jüri üyeleri ise netleştikten sonra duyurulacaktır.



Son Güncelleme: 10.10.2020 07:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Raşit BağzıbağlıEn Şık Benim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!

Popüler Haberler

En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2020
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kaçıncı sınıfta yatay geçiş yapılır? Yatay geçişte kaçıncı sınıftan başlarım?
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
E-devletten HES kodu nasıl alınıyor? 2020
MeteoUyarı sistemi nedir? Meteorolojik uyarı renk kodları ne anlamları nedir?
2020 Jandarma astsubay maaşları ne kadar? Jandarma astsubay çalışma şartları
Çukur Kemal öldü mü? neden yok? Uğur Yıldıran diziden neden ayrıldı?
Özel araçlara oturma düzeni nasıl oldu, şöför yanı boş mu olacak? Özel araçlarda kaç kişi bulunabilir? Yolcular nasıl oturmalı?
Emekli için en iyi promosyon ve ayrıcalık sunan banka hangisi?
Çocukluk dizisindeki Gülay karakteri izleyicilerin beğenisini kazandı
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2020
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Bay Yanlış 9 ekimde yeni bölüm neden yok? Bay Yanlış final mi yaptı?
Bim 10 Ekim 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Eskişehir'de evde hangi işler yapılabilir? Eskişehir evde yapılabilecek işler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.