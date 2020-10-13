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En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası hakkındaki güncel bilgileri 13 Ekim 2020 Salı tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 09:11
En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
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TV8’de yeni sezonda bir moda programının başlaması bekleniyor. İzleyicileri yarışma programları ile eğlendiren TV8, yeni moda programı En Şık Benim ile izleyici ile buluşacak. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak olan yarışma programını Raşit Bağzıbağlı sunacak.

En Şık Benim yarışma başvurusu formu

Talya Prodüksiyon tarafından ekranlara hazırlanan En Şık Benim yarışma programında yarışmacılar belirlenen konseptlere uygun giyinecek. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişiler TV8 resmi intenet sitesine girerek yarışma ile ilgili başvuru formuna ulaşabilecek.

En Şık Benim yarışması ödülü ne?

Her hafta bir kişinin eleneceği yarışma programında yeni yarışmacıların eklenmesi ile yarış kıyasıya sürecek. Büyük finale kadar sürecek rekabetin sonunda birinci olan yarışmacıya 50.000 TL para ödülü verilecek.


En Şık Benim yarışması sunucusu kim?

Yarışmanın sunuculuk koltuğunda Raşit Bağzıbağlı yer alacak. Aynı zamanda jüri de olacak olan Bağzıbağlı, Londra’da dünyaya gelmiştir. Moda tasarımcısı ola hayali ile çıktığı yolda kendi kumaş mağazasını kuran ünlü modacı, 2007 yılında meslek hayatına Couture tasarımcısı olarak başladı.

Birçok moda ödülü alan Bağzıbağlı, izleyiciler tarafından da yakından tanınan bir isim olarak göze çarpıyor.

En Şık Benim yarışması jüri üyeleri kimler?

Yarışma programında yer alacak jüriler henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Jüride yer alacak tek isim şu an olarak Raşit Bağzıbağlı’dır. Diğer jüri üyeleri ise netleştikten sonra duyurulacaktır.



Son Güncelleme: 13.10.2020 09:11
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Anahtar Kelimeler:
Raşit BağzıbağlıEn Şık Benim
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