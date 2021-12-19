En iyi Türk yapımı komedi filmleri hangileridir?

Komedi film severler oldukça fazladır. Komedi türünde film izlemek isteyen kişiler, Türk komedi filmlerini araştırmaktadır. Son senelerde vizyona giren komedi filmleri birçok kişinin beğenisi toplamıştır. Komedi türü filmlerde Türk yapımı filmler çok fazla ön plana çıkmaktadır. Türk yapımı olan komedi filmleri, insanların dikkatini çekmektedir. En komik Türk yapımı filmler merak ediliyor. İzlenmesi gereken Türk komedi filmleri araştırılıyor. Hangi Türk komedi filmleri izlenmelidir?

İzlenmesi gereken Türk Komedi filmleri

Ailecek Şaşkınız :

İzlenmesi gereken Türk komedi filmleri arasında yerini alır. Babasından kalan şirketin başına geçen ve çalışanlarına kötü davranan Ferhat ve yakın arkadaşı Gökhan’ın maceraları aktarılmaktadır.

Cinayet Süsü :

İşlenen bir cinayet sonrası ABD’de özel eğitim alan Dizdar Koşu’nun cinayeti çözmek için absürt bir ekip kurması ile başlayan komik olaylar filmde aktarılmaktadır.

Eltilerin Savaşı :

Sultan ve Gizem isminde iki eltinin rekabeti ve kaynanalarının evini sahibi olmak için verdikleri komik rekabet filmde aktarılmaktadır.

Pek Yakında :

Korsan film ve kanunsuz işlerle ilgilenen Zafer’in karısıyla boşanma aşamasına gelmesiyle bu işlerden uzaklaşmaya çalışması ve onu geri kazanmak amacıyla başrolünde oynadığı bir çekme kararıyla ortaya çıkan komik olaylar filmde anlatılmaktadır.

Tatlım Tatlım :

4 farklı çiftin yolların kesişmesi ve evlilik ,ayrılık ,barışma süreci filmde konu edilmektedir.

Aile Arasında :

Eşinin evden kovmasıyla kiracı olarak bir yere yerleşen adamın ev sahibine yardım etmek amaçlı eşi rolünü üstlenmesi ve sonrasında yaşanan komik olaylar filmde aktarılmaktadır.

Aykut Enişte:

Evlilik hazırlığında olan adamın dükkanının soyulması sonrası sigortadan para alabilmek için sigortacıyla iş birliği içine girmesiyle ortaya çıkan komik olaylar filmde aktarılmaktadır.

Pardon :

Asker kaçağı olan İbrahim ile yakın arkadaşı Muzaffer’in suçsuz yere hapse düşmesi ve onların suçsuzluğunu kanıtlamak için verdikleri mücadele filmde aktarılmaktadır.

Vizontele :

Kasaba halkı televizyon ile ilk defa karşılaşmıştır. Bu karşılaşma ile ortaya çıkan komik olaylar filmde aktarılmaktadır.

G.O.R.A :

Kapalı Çarşı’da halı dükkanı olan Arif’in uzaylılar tarafından kaçırılması sonrası Gora’ya götürülmesiyle başlayan komik olaylar filmde aktarılmaktadır.

Organize İşler :

İstanbul’da oto hırsızlığı yapan çete liderinin bir hırsızlık sırasında intihar etmekte olan bir gence iş vermek vaadiyle hırsızlığa teşvik etmesiyle başlayan komik olaylar aktarılmaktadır.

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? :

Hacivat ve Karagöz’ün yaşadıkları dönemde karşılaştığı sorunlar, eğlenceli atışmalar ve sonlarının nasıl geldiği filmde aktarılmaktadır.

Bana Masal Anlatma :

Masallardaki gibi aşk peşinde olan genç bir kız farklı bir zamandan gelmiştir. Hayatının aşkını bulmasında yardımcı olan genç ile arasındaki komik olaylar aktarılmaktadır.

Hokkabaz :

Hokkabazlık yaparak geçimini sağlayan İskender ve Maradona isimli iki arkadaşın iyi bir para kazanmak için tuneye çıkmasıyla gelişen olaylar filmde aktarılır.

Hükümet Kadın :

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan Xate’nin 8 çocuğu vardır. Kocasının tutuklanmasının ardından kocasının görevini üstlenir. Kocasının rakibi olan Faruk ile mücadelesi filmde aktarılır.

Yol Arkadaşım :

İlaç mümessili olarak görev yapan Onur, Ayvalık’a kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için yola çıkar. Yolda yanına Şeref diye birini alır. Şeref’le tanışması sonucu başına gelen komik olaylar filmde aktarılır.

Arif V 216 :

Gora’dan kurtularak ülkesine dönen Arif, Gora’dan yakın arkadaşı olan Robot 216’nın yanına gelmesi sonucu zaman makinesiyle geçmişe gitmelerinin ardından gelişen komik olaylar aktarılır.

Düğün Denek :

Sivas’ın bir köyünde yaşayan İsmail, oğlunu evlendirmek ister fakat hiç parası olmadığı için arkadaşları ve İsmail para aramaya başlarlar. Bununla gelişen komik olaylar filmde aktarılır.

Ay Lav Yu :

Mardin’in Tinne arazisinde yaşayan halkın devlet kayıtlarında gözükmüyor olması ve halkın yaşıyor olduğunu kanıtlama çabası filmde aktarılmıştır.

Sağ Salim :

Cenaze taşıma amaçlı aldığı cenazeyi başka bir yere götüren adamın bu yolculukta başına gelen komik olaylar filmde aktarılır.

Düğün Denek 2 : Sünnet :

Oğlunun düğününü çok iyi bir şekilde geçiren İsmail, torununun sünneti için oğlu ve gelininden gizli sünnet düğünü girişimi sonucu ortaya çıkan komik olaylar aktarılır.

Kötü Kedi Şerafettin :

Kötü kedi Şerafettin ile arkadaşı Fare Rıza’nın Martı Rıfkı’yla başlarına gelen iş sonrası gelişen olaylar aktarılır.

Eyvah Eyvah :

Hayat geçimini klanet çalarak sağlayan Hüseyin’in öldüğünü düşündüğü babasından bir iz bulması sonrası onu aramak için İstanbul’a gitmesiyle Müjgan’la tanışması ve daha sonrasında gelişen olaylar aktarılmaktadır.

Yahşi Batı :

Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ile Lemi Bey’in Amerika’ya tren yolculuğu sırasında taşıdıkları değerli elmasın haydutlar tarafından çalınması sonrası gelişen olaylar aktarılır.

Dedemin Fişi:

Film, izlenmesi gereken Türk komedi filmleri arasında yerini alır. Malatya’da yaşamını makineye bağlı sürdüren yaşlı adamın ölümünü bekleyerek miras derdine düşen çocuklarının yaşadıkları komik olaylar filmde aktarılır.