En iyi psikolojik gerilim filmleri ve konuları 2021

Son aylarda birçok dizi film platformu izlenme sayılarının arttığı açıklamıştı.

En çok izlenen film türlerinden biri de gerilim filmleri oldu. Gerilim filmlerine olan ilgi ortaya koyulmuşken, sineme severler gerilim filmlerini araştırmaya başladı. Ancak film izlemek bir kültür meselesi olup kaliteli film izlemek sizleri her zaman bir adım atacaktır. Son yılların en başarılı gerilim filmlerini sizler için derledik.

Soluksuz izleyebileceğiniz en iyi gerilim filmler hangileridir?

Bridge Of Spies

Room

Göne Girl

Nightcrawler

Melekler Ve Şeytanlar

Parçalanmış

Amerikan Sapığı

İçerideki Adam

Kelebek Etkisi

Makinist

Ejderha Dövmeli Kız

Altıncı His

Zindan Adası

Taksi Şoförü

Testere

John Wick 2

Otomatik Portakal

İhtiyar Delikanlı

Cinnet

Kuzuların Sessizliği

Olağan Şüpheliler

Yedi

Dövüş Kulübü

Başlangıç

Bridge Of Spies

Amerika ve Rusya’nın soğuk savaş döneminde yaşanan olayların anlatıldığı filmde Tom Hanks başrolde yer almaktadır.

Room-Gizli Dünya

2015 yapımı ödüllü filmde bir anne ve çocuğun bir odada 5 yıl boyunca hayatta kalma çabası anlatılmaktadır.

Gone Girl- Kayıp Kız

Gerilim filmlerinin en başarılılarından biri olarak gösterilen filmde 5. Evlilik yıl dönümlerini kutlayan Nick ve Amy’nin başında gelen olaylar anlatılmaktadır.

Nightcrawler- Gece Vurgunu

Lou Bloom adlı karakterin gece muhabiri olarak başladığı medya sektöründe hırs ve başarı uğruna yaptığı ilginç olaylar anlatılmaktadır.

2009 yapımı film Dan Brown’un kitabından uyarlanmıştır. Filmde bir cinayet üzerine kurulan İlluminati tarikatı ve Vatikan’ın karşı karşıya gelmesi anlatılmaktadır.

Splıt-Parçalanmış

2016 yapımı film yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti. Filmde Kevin ve üç kız kardeşin psikolojik sorunlarına yer verilmiştir.

American Psycho- Amerikan Sapığı

The Machinist- Makinist

Filmde Amerika’da büyük bir korku salan sapığın hikayesi anlatılmaktadır.

2004 yapımı fimde uyumama sorunu yaşayan Trevor’ın hızla kilo vermeye başlamasıyla arkadaşları tarafından dışlanması ve ardından psikolojik sorunlar yaşayan Trevor’un hikayesi anlatılmaktadır.

Black Swam- Siyah Kuğu

Filmde balerin olmak isteyen ancak bir türlü istediğini elde edemeyen Nina adlı kızın yaşadığı olaylar anlatılmaktadır.

Taxi Driver- Taksi Şoförü

Efsaneleşmiş film Taksi Driver en unutulmaz gerilim filmlerinden biridir. Filmde Robert De Niro başrolde yer almaktadır.

Jhon Wick 2

Keanu Reeves’in unutulmaz karakterlerinden biri olan Jhon’un suç dünyasında başına gelen olaylar anlatılmaktadır.

Seven- Yedi

1995 yapımı filmde psikolojik gerilim üzerine işlenen 7 ölümcül günah anlatılmaktadır.

Fight Club- Dövüş Kulübü

Bir klasik haline gelmiş ve günümüzde replikleri çokça kullanılan filmde Jack ve Marla hikayesi anlatılmaktadır. Jack’in hayatı Marla ile tanıştıktan sonra baştan aşağı değişmektedir.

Inception- Başlangıç

Oyuncu kadrosu ve konusuyla gerilim filmlerinin en başarılılarından biri olarak gösterilen filmde Dom Cobb adlı hırsızın rüya gören kişilerin düşüncelerini çalarak casusluk yapması ve ardından bir anda kaçak hayatı yaşaması anlatılmaktadır.

Usual Suspects- Olağan Şüpheliler

Filmde San Pedro şehrinde patlayan bir teknede yapılan araştırma sonucu 27 ceset ve uyuşturucu bulunmuştur. Yaşanan vahim olayın araştırılması filmde işlenmiştir.