İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021

En iyi psikolojik gerilim filmleri haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 10:34
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
Takip Et:

Koronavirüs salgını ardından yaz tatilinin girmesiyle vatandaşlar evlerine hapsoldu. Herkes evde yapılabilecek aktiviteleri araştırmaya başladı. Bu aktivitelerin başında dizi ve film izlemek geliyor. Son aylarda birçok dizi film platformu izlenme sayılarının arttığı açıklamıştı. Bu bizlere insanların film ve dizilere ilgi gösterdiği açıkça gösteriyor.

En çok izlenen film türlerinden biri de gerilim filmleri oldu. Gerilim filmlerine olan ilgi ortaya koyulmuşken, sineme severler gerilim filmlerini araştırmaya başladı. Ancak film izlemek bir kültür meselesi olup kaliteli film izlemek sizleri her zaman bir adım atacaktır. Son yılların en başarılı gerilim filmlerini sizler için derledik.

Soluksuz izleyebileceğiniz en iyi gerilim filmler hangileridir?

  • Bridge Of Spies
  • Room
  • Göne Girl
  • Nightcrawler
  • Melekler Ve Şeytanlar
  • Parçalanmış
  • Amerikan Sapığı
  • İçerideki Adam
  • Kelebek Etkisi
  • Makinist
  • Ejderha Dövmeli Kız
  • Altıncı His
  • Zindan Adası
  • Taksi Şoförü
  • Testere
  • John Wick 2
  • Otomatik Portakal
  • İhtiyar Delikanlı
  • Cinnet
  • Kuzuların Sessizliği
  • Olağan Şüpheliler
  • Yedi
  • Dövüş Kulübü
  • Başlangıç

Bridge Of Spies

Amerika ve Rusya’nın soğuk savaş döneminde yaşanan olayların anlatıldığı filmde Tom Hanks başrolde yer almaktadır.

Room-Gizli Dünya

2015 yapımı ödüllü filmde bir anne ve çocuğun bir odada 5 yıl boyunca hayatta kalma çabası anlatılmaktadır.

Gone Girl- Kayıp Kız

Gerilim filmlerinin en başarılılarından biri olarak gösterilen filmde 5. Evlilik yıl dönümlerini kutlayan Nick ve Amy’nin başında gelen olaylar anlatılmaktadır.

Nightcrawler- Gece Vurgunu

Lou Bloom adlı karakterin gece muhabiri olarak başladığı medya sektöründe hırs ve başarı uğruna yaptığı ilginç olaylar anlatılmaktadır.

Angels & Demons- Melekler ve Şeytanlar

2009 yapımı film Dan Brown’un kitabından uyarlanmıştır. Filmde bir cinayet üzerine kurulan İlluminati tarikatı ve Vatikan’ın karşı karşıya gelmesi anlatılmaktadır.

Splıt-Parçalanmış

2016 yapımı film yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti. Filmde Kevin ve üç kız kardeşin psikolojik sorunlarına yer verilmiştir.

American Psycho- Amerikan Sapığı

Filmde Amerika’da büyük bir korku salan sapığın hikayesi anlatılmaktadır.

The Machinist- Makinist

2004 yapımı fimde uyumama sorunu yaşayan Trevor’ın hızla kilo vermeye başlamasıyla arkadaşları tarafından dışlanması ve ardından psikolojik sorunlar yaşayan Trevor’un hikayesi anlatılmaktadır.

Black Swam- Siyah Kuğu

Filmde balerin olmak isteyen ancak bir türlü istediğini elde edemeyen Nina adlı kızın yaşadığı olaylar anlatılmaktadır.

Taxi Driver- Taksi Şoförü

Efsaneleşmiş film Taksi Driver en unutulmaz gerilim filmlerinden biridir. Filmde Robert De Niro başrolde yer almaktadır.

Jhon Wick 2

Keanu Reeves’in unutulmaz karakterlerinden biri olan Jhon’un suç dünyasında başına gelen olaylar anlatılmaktadır.

Seven- Yedi

1995 yapımı filmde psikolojik gerilim üzerine işlenen 7 ölümcül günah anlatılmaktadır.

Fight Club- Dövüş Kulübü

Bir klasik haline gelmiş ve günümüzde replikleri çokça kullanılan filmde Jack ve Marla hikayesi anlatılmaktadır. Jack’in hayatı Marla ile tanıştıktan sonra baştan aşağı değişmektedir.

Inception- Başlangıç

Oyuncu kadrosu ve konusuyla gerilim filmlerinin en başarılılarından biri olarak gösterilen filmde Dom Cobb adlı hırsızın rüya gören kişilerin düşüncelerini çalarak casusluk yapması ve ardından bir anda kaçak hayatı yaşaması anlatılmaktadır.

Usual Suspects- Olağan Şüpheliler

Filmde San Pedro şehrinde patlayan bir teknede yapılan araştırma sonucu 27 ceset ve uyuşturucu bulunmuştur. Yaşanan vahim olayın araştırılması filmde işlenmiştir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 10:34
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ocak 2021 Salı
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop BİM'de satışı başladı
İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
Marketlerin 2020 yılbaşı sepeti fiyatları - Carrefoursa, Migros, Metro gibi marketlerin alkollü ve alkolsüz yılbaşı sepeti fiyatları
2020 zamlı pasaport harç ücretleri ne kadardır?
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Kurban Kesilirken hangi dua, sure ve ayetler okunur? Kurban namazı kaç rekattır ve namaz nasıl kılınır?
Palvin Barbara kimdir? nerelidir? kaç yaşındadır? Palvin Barbara hakkında bilgiler
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2021 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Kalıcı yanak Estetiği fiyatları ne kadardır? Yanak Estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Google Haritalar uygulamasında işyeri ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalar konum ekleme
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.