İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...

En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 2 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 02:42
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Takip Et:

Koronavirüs salgını ardından yaz tatilinin girmesiyle vatandaşlar evlerine hapsoldu. Herkes evde yapılabilecek aktiviteleri araştırmaya başladı. Bu aktivitelerin başında dizi ve film izlemek geliyor. Son aylarda birçok dizi film platformu izlenme sayılarının arttığı açıklamıştı. Bu bizlere insanların film ve dizilere ilgi gösterdiği açıkça gösteriyor.

En çok izlenen film türlerinden biri de gerilim filmleri oldu. Gerilim filmlerine olan ilgi ortaya koyulmuşken, sineme severler gerilim filmlerini araştırmaya başladı. Ancak film izlemek bir kültür meselesi olup kaliteli film izlemek sizleri her zaman bir adım atacaktır. Son yılların en başarılı gerilim filmlerini sizler için derledik.

Soluksuz izleyebileceğiniz en iyi gerilim filmler hangileridir?

  • Bridge Of Spies
  • Room
  • Göne Girl
  • Nightcrawler
  • Melekler Ve Şeytanlar
  • Parçalanmış
  • Amerikan Sapığı
  • İçerideki Adam
  • Kelebek Etkisi
  • Makinist
  • Ejderha Dövmeli Kız
  • Altıncı His
  • Zindan Adası
  • Taksi Şoförü
  • Testere
  • John Wick 2
  • Otomatik Portakal
  • İhtiyar Delikanlı
  • Cinnet
  • Kuzuların Sessizliği
  • Olağan Şüpheliler
  • Yedi
  • Dövüş Kulübü
  • Başlangıç

Bridge Of Spies

Amerika ve Rusya’nın soğuk savaş döneminde yaşanan olayların anlatıldığı filmde Tom Hanks başrolde yer almaktadır.

Room-Gizli Dünya

2015 yapımı ödüllü filmde bir anne ve çocuğun bir odada 5 yıl boyunca hayatta kalma çabası anlatılmaktadır.

Gone Girl- Kayıp Kız

Gerilim filmlerinin en başarılılarından biri olarak gösterilen filmde 5. Evlilik yıl dönümlerini kutlayan Nick ve Amy’nin başında gelen olaylar anlatılmaktadır.

Nightcrawler- Gece Vurgunu

Lou Bloom adlı karakterin gece muhabiri olarak başladığı medya sektöründe hırs ve başarı uğruna yaptığı ilginç olaylar anlatılmaktadır.

2009 yapımı film Dan Brown’un kitabından uyarlanmıştır. Filmde bir cinayet üzerine kurulan İlluminati tarikatı ve Vatikan’ın karşı karşıya gelmesi anlatılmaktadır.

Splıt-Parçalanmış

2016 yapımı film yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti. Filmde Kevin ve üç kız kardeşin psikolojik sorunlarına yer verilmiştir.

American Psycho- Amerikan Sapığı


Filmde Amerika’da büyük bir korku salan sapığın hikayesi anlatılmaktadır.

The Machinist- Makinist

2004 yapımı fimde uyumama sorunu yaşayan Trevor’ın hızla kilo vermeye başlamasıyla arkadaşları tarafından dışlanması ve ardından psikolojik sorunlar yaşayan Trevor’un hikayesi anlatılmaktadır.

Black Swam- Siyah Kuğu

Filmde balerin olmak isteyen ancak bir türlü istediğini elde edemeyen Nina adlı kızın yaşadığı olaylar anlatılmaktadır.

Taxi Driver- Taksi Şoförü

Efsaneleşmiş film Taksi Driver en unutulmaz gerilim filmlerinden biridir. Filmde Robert De Niro başrolde yer almaktadır.

Jhon Wick 2

Keanu Reeves’in unutulmaz karakterlerinden biri olan Jhon’un suç dünyasında başına gelen olaylar anlatılmaktadır.

Seven- Yedi

1995 yapımı filmde psikolojik gerilim üzerine işlenen 7 ölümcül günah anlatılmaktadır.

Fight Club- Dövüş Kulübü

Bir klasik haline gelmiş ve günümüzde replikleri çokça kullanılan filmde Jack ve Marla hikayesi anlatılmaktadır. Jack’in hayatı Marla ile tanıştıktan sonra baştan aşağı değişmektedir.

Inception- Başlangıç

Oyuncu kadrosu ve konusuyla gerilim filmlerinin en başarılılarından biri olarak gösterilen filmde Dom Cobb adlı hırsızın rüya gören kişilerin düşüncelerini çalarak casusluk yapması ve ardından bir anda kaçak hayatı yaşaması anlatılmaktadır.

Usual Suspects- Olağan Şüpheliler

Filmde San Pedro şehrinde patlayan bir teknede yapılan araştırma sonucu 27 ceset ve uyuşturucu bulunmuştur. Yaşanan vahim olayın araştırılması filmde işlenmiştir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 02:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Popüler Haberler

En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Eylül 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
Devletin Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardım Paketleri Nelerdir?
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Eylül KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Eylül 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Yurt başvurusu için hangi belgeler gerekli?
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Kredi Kartı Borcu Zaman Aşımı Nedir? Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?
En sessiz çalışan elektrik süpürgeleri hangileridir? Sessiz elektrik süpürgesi tavsiyeleri
Erken emekli nasıl olabilirim? Erken emekli olma şartları ve dikkat edilmesi gerekenler
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2020 çoban desteği ne zaman verilecek?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 1 Eylül 2020 Salı
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
7. Koğuştaki Mucize TV'de ne zaman yayınlanacak? FOX 7. Koğuştaki Mucize yayın tarihi ve günü

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.