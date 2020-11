En iyi Netflix dizileri ve konuları

Tüm dünyada popülerliğini korumakta olan, intenet dizi platformu Netflix yaptığı film ve diziler ile milyonların ilgisini çekiyor. Netflix platformu kullanıcıları ise birbirinden farklı konulara sahip büyük dizi yelpazesinin arasından en güzellerini seçmeye çalışmaktadır. Hergün yeni içeriklere imza atmakta olan Netflix’in en iyi dizilerini sizler için topladık.

DARK

Netflix’ in adının geçmesi üzerine ilk akla gelen dizidir Dark. Tüm dünya üzerinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Dark’ ın konusu ise zaman ve mekan kavramıdır. Diziyi izlerken yanınıza kağıt ve kalem almanız sizin yararınıza olacaktır… Dizinin seyrinde ise “ne oluyor ya?” hissine bolca kapılabilirsiniz.

ATİYE

Netflix’ de yer edinmiş olan en ünlü Türk dizilerinden birisidir. Dizinin işlemekte olduğu konu ise gerçek ve ruhani dünyanın arasında yer alan perdedir. Başrollerinde Mehmet Günsür ve Beren Saat’ in bulunduğu diziyi kesinlikle izlemelisiniz.

LA CASE DE PAPEL

Netflix’ in en öne çıkan yapımlarından biridir ve aslında Netflix’ in son dönemlerde yakaladığı popülerlikte de büyük bir etkisi bulunmaktadır. Dizinin konusu ise banka soygunları yapmakta olan bir ekibin hikayesidir. En son 4’ üncü sezonu ile ekranlara gelen La Casa De Papel’ i bir an önce izlemenizi önermekteyiz, çünkü hiç beklemediğiniz anda spoiler yiyebilirsiniz.

Lucifer

Evet bildiğimiz şeytan… Lucifer cehennemden sıkılıp Los Angeles’ a yerleşmiştir. Dizinin hikayesi ise, korku, komedi ve drama ile harmanlanarak anlatılıyor. Son dönemlerde iyice popülerleşen dizi Lucifer bir ara iptal edilmenin eşiğine gelmiştir. Hayranların diziyi kurtarmak için girdiği çabalara ise Netflix cevap vermiştir. Diziyi izleminiz ise şiddetle tavsiye edilmektedir.

Ratched

Daha yeni çıkmış olan dizi, 2020 senesinin en çok izlenen dizisi haline gelmiştir. Ratched dizisinin başrolü ise American Horror Story’ den tanınmakta olan Sarah Poulson’ dur. Dizinin konusu ile bir akıl hastanesinde çalışmaya başlayan Ratched’ ın hikayesidir. İlerleyen zamanlarda masum görünümlü hemşire içindeki karanlığı izleyiciye gösterecektir.

Dracula

Dünyanın bilinen en büyük efsanelerinden biri, Kont Dracula’ nın hikayesi Netflix tarafından harika bir mini dizi haline getirilmiştir. Dracula’ nın efsanesi ise dizide; komedi, korku ve dram ile birlikte harmanlanarak izleyicisi ile buluşturuluyor.

Stranger Things

Gerek konusu, gerek oyuncu kadrosu ile dillerden düşmek bilmeyen Stranger Things, Netflix’ in en beğenilen yapımlarından biridir. Dizi başladığı andan itibaren çeşitli ödüller almasının yanında büyük bir izleyici kitlesine de ulaşmıştır. Dizinin hikayesi ise 80’ li yıllarda; Will adlı bir çocuğun kaybolması ile birlikte bambaşka bir dünyanın kapılarının açılmasını anlatıyor.

Küçük çocuklar ve içindeki çocuğu yaşatanlar içinde çok geniş bir çizgi film yelpazesi sunmakta olan Netflix’ in önde gelen çizgi dizileri ise;

Kral Şakir

Netflix’ te çocuklar ve hâlâ çocuk kalanlar içinde çizgi filmler ve animasyonlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise Türk yapımı olan Kral Şakir’ dir. Çizgi dizi ise aşırı derecede eğlencelidir, yani bu çizgi diziyi kaçırmazsanız iyi edersiniz.

Pijamaskeliler

Son zamanlarda küçük çocuklar arasında iyice popülerleşen Pijamaskeliler çizgi dizisinde, 3 tane kedi çocuğun başından geçmekte olan maceralar anlatılmaktadır. Çocuğunuz ile birlikte eğlenerek izleyebileceğiniz harika bir dizidir.

Peki siz değerli okurlarımızın izlemekten en çok keyif aldığı Netflix dizisi nedir? Yorumlarda belirtebilir ve diğer okurlarımız için tavsiyelerde bulunabilirsiniz...