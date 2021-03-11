En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )

Welkeom 2 Laipeu: 2019 yılında ekrana gelmiştir. Dizinin IMDB puanı 6,5. Kadroda Ji-yeon Lim, Rain, Phillip Choi bulunmaktadır. Dizidei bencil bir avukatın hayatı anlatılmaktadır. Bir kaza sonucu paralel evrene çekilen avukat, orada bir savcıdır. Evrende, 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisiyle evlenmiştir.

2019 yılında ekrana gelmiştir. Dizinin IMDB puanı 6,5. Kadroda Ji-yeon Lim, Rain, Phillip Choi bulunmaktadır. Dizidei bencil bir avukatın hayatı anlatılmaktadır. Bir kaza sonucu paralel evrene çekilen avukat, orada bir savcıdır. Evrende, 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisiyle evlenmiştir. Eobiseu: 2018 yılında yayınlanmıştır. IMDB puanı 7,0. Kadroda Bo-Young Park, Hyo- Seop Ahn yer almaktadır. Dizi, yuvarlak bir nesne ile ruhların güzelliğine orantılı olarak fiziki güzelleşen iki insanın hikayesini anlatmaktadır. Kazada ölen Cha-Min, kazaya sebep olan kişi tarafından hayata döner. Cha-Min, eskiden yakışıklı değilken, ruh güzelliği sayesinde çok yakışıklı biri olarak tekrar hayata dönmüştür. Daha sonra çok yakın bir arkadaşını hayata döndürmek ister ve bunun için Abyss’e başvurur.

2018 yılında yayınlanmıştır. IMDB puanı 7,0. Kadroda Bo-Young Park, Hyo- Seop Ahn yer almaktadır. Dizi, yuvarlak bir nesne ile ruhların güzelliğine orantılı olarak fiziki güzelleşen iki insanın hikayesini anlatmaktadır. Kazada ölen Cha-Min, kazaya sebep olan kişi tarafından hayata döner. Cha-Min, eskiden yakışıklı değilken, ruh güzelliği sayesinde çok yakışıklı biri olarak tekrar hayata dönmüştür. Daha sonra çok yakın bir arkadaşını hayata döndürmek ister ve bunun için Abyss’e başvurur.

Syucheu: 2018 yılında ekranlara gelen dizi, suç ve drama temasını işlemektedir. IMDB puanı 7,1’dir. Kadroda Dong-Gun Jang ve Hyung-shik Park yer almaktadır. Güçlü bir fotografik hafızaya sahip olan Go Yeon Woo, ailesini küçükken kaybetmiştir. O günden itibaren avukat olmayı istemiştir. Avukatlık bürosu için iş görüşmesine gider. İşe alınır. Karakterin iş maceraları anlatılmaktadır.

2018 yılında ekranlara gelen dizi, suç ve drama temasını işlemektedir. IMDB puanı 7,1’dir. Kadroda Dong-Gun Jang ve Hyung-shik Park yer almaktadır. Güçlü bir fotografik hafızaya sahip olan Go Yeon Woo, ailesini küçükken kaybetmiştir. O günden itibaren avukat olmayı istemiştir. Avukatlık bürosu için iş görüşmesine gider. İşe alınır. Karakterin iş maceraları anlatılmaktadır.

Naemsaereul Boneun Sonyeo: 2015 yılında seyirci ile buluşmuştur. Komedi, fantastik drama türündedir. Kadroda Yoo-chun Park ve Se-Kyung Shin bulunmaktadır. Tae Ho dedektiftir. Kız kardeşi cinayet kurbanı olduktan sonra dedektif, duyularını kaybetmiştir. Daha sonra cinayete tanıklık eden Oh Cho Rim ile karşılaşır. Rim ise olayın ardından kokuları görebilmektedir.

2015 yılında seyirci ile buluşmuştur. Komedi, fantastik drama türündedir. Kadroda Yoo-chun Park ve Se-Kyung Shin bulunmaktadır. Tae Ho dedektiftir. Kız kardeşi cinayet kurbanı olduktan sonra dedektif, duyularını kaybetmiştir. Daha sonra cinayete tanıklık eden Oh Cho Rim ile karşılaşır. Rim ise olayın ardından kokuları görebilmektedir.

Naeil Geudaewa: 2017 yılında yayınlanan dizinin türü fantastik ve romantiktir. IMDB puanı 7,3. Dizide Lee Jehoon, Min-a Shin, Han-chul Jo yer almaktadır. Yoo So-joon metro ile zamanda yolculuk yapar. Gelecekteki haline bakmaya gider ve kötü bir durumda olduğunu görür. Daha sonra Ma Rin ile evlenmeye karar verir.

2017 yılında yayınlanan dizinin türü fantastik ve romantiktir. IMDB puanı 7,3. Dizide Lee Jehoon, Min-a Shin, Han-chul Jo yer almaktadır. Yoo So-joon metro ile zamanda yolculuk yapar. Gelecekteki haline bakmaya gider ve kötü bir durumda olduğunu görür. Daha sonra Ma Rin ile evlenmeye karar verir. Aseudal Yeondaegi: 2019 yılında yayınlanan dizi 3 sezon devam etmiştir. Fantastik, tarih ve drama türündedir. IMDB puanı 7,7. Kadroda Joong-Ki Song, Ji-won Kim, Dong-Gun Jang yer almaktadır. Dizide, antik medeniyetlerin kuruluşu işlenmektedir. Arth isimli hayali ülkede yaşayan insanları konu edinmiştir.

2019 yılında yayınlanan dizi 3 sezon devam etmiştir. Fantastik, tarih ve drama türündedir. IMDB puanı 7,7. Kadroda Joong-Ki Song, Ji-won Kim, Dong-Gun Jang yer almaktadır. Dizide, antik medeniyetlerin kuruluşu işlenmektedir. Arth isimli hayali ülkede yaşayan insanları konu edinmiştir. The K2: 2016 yılında yayınlanan dizi 1 sezon devam etmiştir. Gerilim türündedir. IMDB puanı 7,8’dir. Kadroda Yoona, Carson Allen ve Chang-Wook Ji bulunmaktadır. Ajan teması işlenmektedir. Kim Je-Ha eski bir askerdir. Choi Yoo tarafından kiralanmıştır. Daha sonra Kim, ihanete uğrar ve intikam almak ister.

2016 yılında yayınlanan dizi 1 sezon devam etmiştir. Gerilim türündedir. IMDB puanı 7,8’dir. Kadroda Yoona, Carson Allen ve Chang-Wook Ji bulunmaktadır. Ajan teması işlenmektedir. Kim Je-Ha eski bir askerdir. Choi Yoo tarafından kiralanmıştır. Daha sonra Kim, ihanete uğrar ve intikam almak ister.

Haereul poomeun dal: 2012 yılında yayınlanan dizi 1 sezon sürmüştür. Fantastik, drama türündedir. IMDB puanı 8,0. Dizide, Mi-seon Jeon, Mi-kyeong Yang, Eung-soo Kim rol almıştır. Prenses Wol, Haereul ve kral Lee Hwon arasında geçenler anlatılmaktadır. Prensesin şamana dönüşmesi asıl konusudur.

2012 yılında yayınlanan dizi 1 sezon sürmüştür. Fantastik, drama türündedir. IMDB puanı 8,0. Dizide, Mi-seon Jeon, Mi-kyeong Yang, Eung-soo Kim rol almıştır. Prenses Wol, Haereul ve kral Lee Hwon arasında geçenler anlatılmaktadır. Prensesin şamana dönüşmesi asıl konusudur.

W-Du gaeui segye: 2016 yılında ekranlara gelmiştir. Fantastik, romantik ve drama türündedir. IMDB puanı 8,2. Dizide Hyo-Joo Han, Jong-Suk Lee ve Eu-Gene Jeong rol almıştır. 30 yaşlarında olan bir çiftin yaşadıkları anlatılmaktadır. (Farklı dünyalarda yaşayan aşıklar.)

2016 yılında ekranlara gelmiştir. Fantastik, romantik ve drama türündedir. IMDB puanı 8,2. Dizide Hyo-Joo Han, Jong-Suk Lee ve Eu-Gene Jeong rol almıştır. 30 yaşlarında olan bir çiftin yaşadıkları anlatılmaktadır. (Farklı dünyalarda yaşayan aşıklar.)

Hwayugi: 2017 yılında yayınlanmıştır. 1 sezon sürmüştür. Fantastik türdedir. IMDB puanı 8,3. Kadroda Seung-gi Lee, Seung-won Cha ve Lee El yer almaktadır. Dizi, Son O-Gong ve Woo Ma-Wang’ın anlaşamaması üzerine kuruludur. Bu iki kişi, kötü bir dünyada iyiliği arar. İnsanüstü varlıklar ve özel güçler ile karşılaşırlar.

2017 yılında yayınlanmıştır. 1 sezon sürmüştür. Fantastik türdedir. IMDB puanı 8,3. Kadroda Seung-gi Lee, Seung-won Cha ve Lee El yer almaktadır. Dizi, Son O-Gong ve Woo Ma-Wang’ın anlaşamaması üzerine kuruludur. Bu iki kişi, kötü bir dünyada iyiliği arar. İnsanüstü varlıklar ve özel güçler ile karşılaşırlar. Kingdom: 2019 yılında çekilen dizi, 1 sezon yayınlanmıştır. Aksiyon, gerilim türündedir. IMDB puanı 8,3. Dizide Doona Bae, Greg Chun ve Jun-ho Heo yer almıştır. Dizide, hakkında hastalık iddiaları olan bir kralın mücadelesi anlatılıyor. Prens ise salgını aşmak için önemli bir noktada yer alıyor.

2019 yılında çekilen dizi, 1 sezon yayınlanmıştır. Aksiyon, gerilim türündedir. IMDB puanı 8,3. Dizide Doona Bae, Greg Chun ve Jun-ho Heo yer almıştır. Dizide, hakkında hastalık iddiaları olan bir kralın mücadelesi anlatılıyor. Prens ise salgını aşmak için önemli bir noktada yer alıyor.

Byeol-e-seo on geu-dae: 2013 yılında yayınlanan dizi 1 sezon devam etmiştir. Komedi, fantastik ve drama türündedir. IMDB puanı 8,3. Kadroda Ji-hyun Jun, Soo-hyun Kim ve Hae-Jin Park yer almıştır. Dizide, Do Min-Joon’un hikayesi anlatılmaktadır. Joon dünyaya 400 sene önce gelmiş bir uzaylıdır. Gezegenine dönmek üzere olan Joon, ünlü biriyle tanışır ve insanlarla kaynaşır.

2013 yılında yayınlanan dizi 1 sezon devam etmiştir. Komedi, fantastik ve drama türündedir. IMDB puanı 8,3. Kadroda Ji-hyun Jun, Soo-hyun Kim ve Hae-Jin Park yer almıştır. Dizide, Do Min-Joon’un hikayesi anlatılmaktadır. Joon dünyaya 400 sene önce gelmiş bir uzaylıdır. Gezegenine dönmek üzere olan Joon, ünlü biriyle tanışır ve insanlarla kaynaşır. Tae-yang-eui hoo-ye: 2016 yılında yayınlanmıştır. Fantastik, romantik türdedir. IMDB puanı 8,5. Dizide Joong-Ki Song ve Ji-won Kim yer almıştır. Güney Kore Özel Kuvvetlerin üyeleri arasında yaşanan aşkı konu edinmiştir. Aşıklar ülkelerinde ve hayali ülkede zor şeyler yaşayacaktır.

2016 yılında yayınlanmıştır. Fantastik, romantik türdedir. IMDB puanı 8,5. Dizide Joong-Ki Song ve Ji-won Kim yer almıştır. Güney Kore Özel Kuvvetlerin üyeleri arasında yaşanan aşkı konu edinmiştir. Aşıklar ülkelerinde ve hayali ülkede zor şeyler yaşayacaktır. Hilleo: 2014 yılında ekranlara gelmiştir. Aksiyon, komedi ve suç türündedir. IMDB puanı 8,5. Dizide Chang-Wook ve Tae-mi rol almıştır. Kim Moon-Ho muhabirlik yapmaktadır. Geçmişteki bir olayı araştırmaya başlar. Araştırma sırasında acı gerçekleri öğrenir.

2014 yılında ekranlara gelmiştir. Aksiyon, komedi ve suç türündedir. IMDB puanı 8,5. Dizide Chang-Wook ve Tae-mi rol almıştır. Kim Moon-Ho muhabirlik yapmaktadır. Geçmişteki bir olayı araştırmaya başlar. Araştırma sırasında acı gerçekleri öğrenir. Hotel Del Luna: 2019 yapımıdır. Fantastik, drama türündedir. IMDB puanı 8,5. Kadroda Jeong-geun Sin ve ji-Hoon Pyo yer almaktadır. Otelin CEO’su Jang Man, eski bir hata sebebiyle otelde çalışmak zorundadır. Otele gelen yönetici yardımcısıyla yaşadıkları anlatılır. Otelin müşterilerinden bazıları ise hayalettir.

2019 yapımıdır. Fantastik, drama türündedir. IMDB puanı 8,5. Kadroda Jeong-geun Sin ve ji-Hoon Pyo yer almaktadır. Otelin CEO’su Jang Man, eski bir hata sebebiyle otelde çalışmak zorundadır. Otele gelen yönetici yardımcısıyla yaşadıkları anlatılır. Otelin müşterilerinden bazıları ise hayalettir.

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