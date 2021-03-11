İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )

Birçok kişi tarafından tercih edilen Kore dizileri, IMDB puanlarına göre listelenmiştir. Hangi Kore dizileri izlenmelidir? İşte sizler için en iyi Kore dizileri...

11 Mart 2021 Perşembe 10:28
En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )
Takip Et:

Kore dizileri birçok kişi tarafından sevilmektedir. En iyi kore dizileri listelenmiştir.

  • Welkeom 2 Laipeu:

    2019 yılında ekrana gelmiştir. Dizinin IMDB puanı 6,5. Kadroda Ji-yeon Lim, Rain, Phillip Choi bulunmaktadır. Dizidei bencil bir avukatın hayatı anlatılmaktadır. Bir kaza sonucu paralel evrene çekilen avukat, orada bir savcıdır. Evrende, 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisiyle evlenmiştir.

  • Eobiseu:

    2018 yılında yayınlanmıştır. IMDB puanı 7,0. Kadroda Bo-Young Park, Hyo- Seop Ahn yer almaktadır. Dizi, yuvarlak bir nesne ile ruhların güzelliğine orantılı olarak fiziki güzelleşen iki insanın hikayesini anlatmaktadır. Kazada ölen Cha-Min, kazaya sebep olan kişi tarafından hayata döner. Cha-Min, eskiden yakışıklı değilken, ruh güzelliği sayesinde çok yakışıklı biri olarak tekrar hayata dönmüştür. Daha sonra çok yakın bir arkadaşını hayata döndürmek ister ve bunun için Abyss’e başvurur.

  • Syucheu:

    2018 yılında ekranlara gelen dizi, suç ve drama temasını işlemektedir. IMDB puanı 7,1’dir. Kadroda Dong-Gun Jang ve Hyung-shik Park yer almaktadır. Güçlü bir fotografik hafızaya sahip olan Go Yeon Woo, ailesini küçükken kaybetmiştir. O günden itibaren avukat olmayı istemiştir. Avukatlık bürosu için iş görüşmesine gider. İşe alınır. Karakterin iş maceraları anlatılmaktadır.

  • Naemsaereul Boneun Sonyeo:

    2015 yılında seyirci ile buluşmuştur. Komedi, fantastik drama türündedir. Kadroda Yoo-chun Park ve Se-Kyung Shin bulunmaktadır. Tae Ho dedektiftir. Kız kardeşi cinayet kurbanı olduktan sonra dedektif, duyularını kaybetmiştir. Daha sonra cinayete tanıklık eden Oh Cho Rim ile karşılaşır. Rim ise olayın ardından kokuları görebilmektedir.

  • Naeil Geudaewa:

    2017 yılında yayınlanan dizinin türü fantastik ve romantiktir. IMDB puanı 7,3. Dizide Lee Jehoon, Min-a Shin, Han-chul Jo yer almaktadır. Yoo So-joon metro ile zamanda yolculuk yapar. Gelecekteki haline bakmaya gider ve kötü bir durumda olduğunu görür. Daha sonra Ma Rin ile evlenmeye karar verir.

  • Aseudal Yeondaegi:

    2019 yılında yayınlanan dizi 3 sezon devam etmiştir. Fantastik, tarih ve drama türündedir. IMDB puanı 7,7. Kadroda Joong-Ki Song, Ji-won Kim, Dong-Gun Jang yer almaktadır. Dizide, antik medeniyetlerin kuruluşu işlenmektedir. Arth isimli hayali ülkede yaşayan insanları konu edinmiştir.

  • The K2:

    2016 yılında yayınlanan dizi 1 sezon devam etmiştir. Gerilim türündedir. IMDB puanı 7,8’dir. Kadroda Yoona, Carson Allen ve Chang-Wook Ji bulunmaktadır. Ajan teması işlenmektedir. Kim Je-Ha eski bir askerdir. Choi Yoo tarafından kiralanmıştır. Daha sonra Kim, ihanete uğrar ve intikam almak ister.

  • Haereul poomeun dal:

    2012 yılında yayınlanan dizi 1 sezon sürmüştür. Fantastik, drama türündedir. IMDB puanı 8,0. Dizide, Mi-seon Jeon, Mi-kyeong Yang, Eung-soo Kim rol almıştır. Prenses Wol, Haereul ve kral Lee Hwon arasında geçenler anlatılmaktadır. Prensesin şamana dönüşmesi asıl konusudur.

  • W-Du gaeui segye:

    2016 yılında ekranlara gelmiştir. Fantastik, romantik ve drama türündedir. IMDB puanı 8,2. Dizide Hyo-Joo Han, Jong-Suk Lee ve Eu-Gene Jeong rol almıştır. 30 yaşlarında olan bir çiftin yaşadıkları anlatılmaktadır. (Farklı dünyalarda yaşayan aşıklar.)

  • Hwayugi:

    2017 yılında yayınlanmıştır. 1 sezon sürmüştür. Fantastik türdedir. IMDB puanı 8,3. Kadroda Seung-gi Lee, Seung-won Cha ve Lee El yer almaktadır. Dizi, Son O-Gong ve Woo Ma-Wang’ın anlaşamaması üzerine kuruludur. Bu iki kişi, kötü bir dünyada iyiliği arar. İnsanüstü varlıklar ve özel güçler ile karşılaşırlar.

  • Kingdom:

    2019 yılında çekilen dizi, 1 sezon yayınlanmıştır. Aksiyon, gerilim türündedir. IMDB puanı 8,3. Dizide Doona Bae, Greg Chun ve Jun-ho Heo yer almıştır. Dizide, hakkında hastalık iddiaları olan bir kralın mücadelesi anlatılıyor. Prens ise salgını aşmak için önemli bir noktada yer alıyor.

  • Byeol-e-seo on geu-dae:

    2013 yılında yayınlanan dizi 1 sezon devam etmiştir. Komedi, fantastik ve drama türündedir. IMDB puanı 8,3. Kadroda Ji-hyun Jun, Soo-hyun Kim ve Hae-Jin Park yer almıştır. Dizide, Do Min-Joon’un hikayesi anlatılmaktadır. Joon dünyaya 400 sene önce gelmiş bir uzaylıdır. Gezegenine dönmek üzere olan Joon, ünlü biriyle tanışır ve insanlarla kaynaşır.

  • Tae-yang-eui hoo-ye:

    2016 yılında yayınlanmıştır. Fantastik, romantik türdedir. IMDB puanı 8,5. Dizide Joong-Ki Song ve Ji-won Kim yer almıştır. Güney Kore Özel Kuvvetlerin üyeleri arasında yaşanan aşkı konu edinmiştir. Aşıklar ülkelerinde ve hayali ülkede zor şeyler yaşayacaktır.

  • Hilleo:

    2014 yılında ekranlara gelmiştir. Aksiyon, komedi ve suç türündedir. IMDB puanı 8,5. Dizide Chang-Wook ve Tae-mi rol almıştır. Kim Moon-Ho muhabirlik yapmaktadır. Geçmişteki bir olayı araştırmaya başlar. Araştırma sırasında acı gerçekleri öğrenir.

  • Hotel Del Luna:

    2019 yapımıdır. Fantastik, drama türündedir. IMDB puanı 8,5. Kadroda Jeong-geun Sin ve ji-Hoon Pyo yer almaktadır. Otelin CEO’su Jang Man, eski bir hata sebebiyle otelde çalışmak zorundadır. Otele gelen yönetici yardımcısıyla yaşadıkları anlatılır. Otelin müşterilerinden bazıları ise hayalettir.

En çok izlenen kore dizileri

  • Arthdal Chronicles
  • Hotel Del Luna
  • The Great Seducer
  • Aşka Yolculuk
  • After the Show Ends
  • About Time
  • Abyss
  • Alhambra
  • A Korean Odyssey
  • A Love to Kill
  • A Millionaire’s First Love

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 10:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kore DizileriTop 10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
Kulucahisar Kalesi nerededir, kim tarafından ne zaman fethedildi?
Kulucahisar Kalesi nerededir, kim tarafından ne zaman fethedildi?

Popüler Haberler

En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2021 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Göz kapağı estetiği ssk karşılıyor mu? 2021
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mart 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 11 Mart 2021 Perşembe
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Malefiz ne demektir? Malefiz kelime anlamı nedir?
Ocak 2020 kiralara ne kadar zam yapılacak? Aralık 2019 Enflasyon rakamlarına göre Ocak 2020 Kira artış oranı belli oldu!
Uzaktan ve evden eğitim nasıl olacak? Dersler nereden nasıl takip edilecek? Uzaktan eğitim için öğrencilere 3 GB internet
2021 yılı fitre miktarı belli oldu mu? Diyanet 2021 yılı fitre miktarı
Kahve falında anka kuşu görmenin anlamı nedir? Kahve falında anka kuşu görmek nasıl yorumlanır?
Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
O Adam Oldun Mu whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul hakkında bilgiler
Bim Sgs akülü vidalama seti nasıl alınır mı? Bim Sgs akülü vidalama seti özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.