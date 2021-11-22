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En İyi Arkadaşım Evleniyor filminin konusu nedir? Filmin yorumları nasıldır?

En iyi arkadaşım evleniyor filminin 2016 yılı uyarlamasında konu ne, hangi karakterler üzerinden gidiliyor, filmin konusu nerede geçmekte? Bu sorular ve daha ayrıntılı sorular ve cevaplarını sizler için haberimizde derledik...

22 Kasım 2021 Pazartesi 17:04
En İyi Arkadaşım Evleniyor filminin konusu nedir? Filmin yorumları nasıldır?
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Film konu ve yorumu temalı  yazılarımız ile sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu seferki film analizimizi En İyi Arkadaşım Evleniyor adlı film üzerinden yapacağız. Bu yazımızda ilgili film ile ilgili filmin konusu, analizi, incelemesi, senarist ve yönetmeni, oyuncular, karakterler, IMDb puanı, fragman ile özetini siz değerli okurlarımızla paylaşacağız. Keyifli okumalar dileriz.

Bu film önceden yani 1997 yılında yapılmış bir film olan my best wedding adlı bir film vardı ve bu film maalesef ki o günün vermiş olduğu şartlardan kaynaklı olarak da ses getirecek bir film niteliği taşımamaktaydı.  Bu orta düzeyli senaryoyu yönetmen Feihong Chen tekrar aynı konsept ve aynı isim ile izleyici karşısına çıkarmak istedi. Ve geçtiğimiz yıllarda bunu hayata geçirdi. Bu önceden yayınlanan film ve dizilerin uyarlama ile tekrar ekranlara gelmesi durumuna sıklıkla rastlamaktayız ancak bu tekrarlamalar pek de başarılı oluyor sayılamaz. Tıpkı şuan konu edindiğimiz film gibi…Bu film de pek vasatlığını aşamamış ve farklı bir ilgi uyandıramamış desek yerinde olur.

En İyi Arkadaşım Evleniyor filminin konusu nedir?

Hikayenin temel taşını Çin ülkesinde yaşayan ve burada moda dergisinde yöneticilik yapan Gu Jia adında bir kadın oluşturmaktadır. Bu kadın çocukluğundan itibaren bu moda dünyasının hayalini kurmaktaydı.  Ve tam da bu hayalini yaşamakta, Pekin’den başlayıp Milano’ya kadar uzanmakta olan moda haftasında kendini bulmuştur. Kadının tutum ve davranışları tam olarak bir patron gibidir. Ve her patronun olduğu gibi onunda geveze bir asistanı vardır ve her yere onunla gitmektedir. Film akıcıdır en azından izleyen kişiye “eee hadi ne olacak? “Tarzında bir soru sordurmadan işlemesi gereken konuya gelir. Ve tam orada Gu Jian’ın her şeyini paylaştığı en yakın arkadaşı olan Lin Ran karşımıza çıkar.

En yakın arkadaşından gelen bir mesaj vardır ; “ ben evleniyorum!” . Bu mesaj Gu Jian’ı hayal kırıklığına uğratır hemen ilk uçağa atlayıp arkadaşının yanına Londra’ya gider. Oraya gidene kadar uçak içerisinde oldukça fazla duygu durumu yaşar ve sürekli ağlar. Arkadaşının yanına gittiğinde ise artık onu çalmaya çalışma vakti gelmiştir.. IMDb puanı on üzerinden beş olarak ifade edilmektedir.

My Best Frien’s Wedding filminin oyuncu kadrosu

  • Shu Qi – Gu Jia
  • Shaofeng Feng – Lin Ran
  • Victoria Song – Meng Yixuan
  • Rhydian Vaughan – Nick
  • Qing Ye – Ma Li
  • Jessamine-Bliss Bell – Mandy

 

Filmin konusunu ve yorumunu sizler ile paylaşarak bir film analizinin daha sonuna geldik. Başka film veya dizi yorumları için bizi takipte kalın

 



Son Güncelleme: 22.11.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Eniyiarkadaşımevleniyor2016filmFilmyorumu
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