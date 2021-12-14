En iyi animasyon filmleri listesi

Animasyon filmleri her yaştan izleyici bulabilmektedir. Pek çok farklı konusuyla insanların dikkatini çekmektedir. Animasyon filmlerinin IMDb puanları genellikle yüksek olmaktadır. IMDb puanı 6 ve üzerinde olan en iyi animasyon filmleri şu şekildedir;

Happy Feet ( 2006)

Animasyon filminin IMDb puanı 6,4’tür. Soğuk diyarlarda yaşayan penguenlerin komik ve eğlenceli yaşamları aktarılmaktadır.

Cars ( 2006 )

Arabalar,isimli animasyon filminin IMDb puanı 7,1’dir.Şimşek McQueen adlı yarış arabasının yarışlarda birinciliğini korumak için eğlenceli ve zorlu olaylar aktarılmaktadır.

Frozen ( 2013)

Disney yapımı olan Karlar Ülkesi filminin IMDb puanı 7,5’tir. Sihirli güçlerini kontrol edemeyen genç bir prensesin uzak bir yerde kendini soyutlaması ve tekrar saraya dönmesini sağlayan kardeşinin mücadelesi aktarılmaktadır.

Paprika ( 2006 )

Japon yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 7,7’dir. psikiyatri doktorlarının hastalarının bilinçaltına ve rüyalarına erişmek için bir makine icat etmeleri sonrasında bu makinenin yanlış insanların eline geçmesi ve yaşanan korkunç olayları sona erdirmek için terapist olan Paprika’ nın verdiği mücadele aktarılmaktadır.

Shrek ( 2001 )

Shrek animasyon filminin IMDb puanı 7,9’dur. Shrek, prenses Fiona’yı kurtarmasıyla başlayan aşk hikayesi ve bu ikilinin yaşadığı zorlu maceralar aktarılmaktadır.

Kung Fu Panda ( 2008 )

Dreamworks yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 7,6’dır.Çin’de restoranda çalışan ve dövüş sanatlarıyla ilgilenen Panda Po’nun düşmanlarla olan mücadelesi aktarılmaktadır.

One Piece Film Z ( 2012 )

IMDb puanı 8,0 olan animasyon filminde ana karakter olan Luffy ve onun arkadaş topluluğu Z’nin maceraları anlatılmaktadır.

The Incredibles ( 2004 )

IMDb puanı 8,0 olan The Incredibles animasyon filmi Disney Pixar’a aittir. Süper güçleri sahip olan ailenin dünyayı kurtmak için giriştikleri zorlu ve macera dolu hikaye anlatılmaktadır.

How To Train Your Dragon ( 2010 )

Finding Nemo ( 2003 )

Dreamworks yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,1’dir. Ejderhaların olduğu bir dönemde yaşayan bir genç çocuğun vahşi ejderhasını eğitim için verdiği mücadelesi anlatılmaktadır.

Finding Nemo animasyon filminin IMDb puanı 8,1’dir. Animasyon filminde tek başına geziye çıkan ve kaybolan balık nemo’nun tekrar ailesinin yanına gitmek için verdiği mücadele aktarılmaktadır.

Inside Out ( 2015 )

Bu animasyon filminin IMDb puanı 8,2’dir. Disney Pixar’a ait olan animasyon filminde Riley adlı küçük kızın babasının işinden dolayı istemediği bir yere taşınmasının ardından yaşadığı duygu değişimi aktarılmaktadır.

Klaus ( 2019 )

Netflix yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,2’dir. Kuzey Kutup bölgesine babası tarafından gönderilen beceriksiz bir postacının bu adadan kurtulmak isterken ada halkıyla yaşadığı olaylar aktarılmaktadır.

A Silent Voice ( 2016)

Animasyon filminin IMDb puanı 8,2’dir. Shouya Ishida adlı gencin yaşadığı olaylar ve her sahnenin bir ders niteliği taşıdığı olaylar aktarılmaktadır.

Up- Yukarı Bak (2009 )

Up ( Yukarı Bak ) animasyon filmi,Disney Pixar’a aittir. Animasyon filminin IMDb puanı 8,3’tür. Eşini kaybetmesinin ardından hayata küsen ve yalnızca karısı ile hayal ettiği planı hayata geçirmek isteyen Carl adlı adamın ve 8 yaşındaki çocuğun hikayesi aktarılmaktadır.

Your Name ( 2016 )

Japon yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,4’tür. Taşrada yaşayan Mitsuha ve Tokyo’da yaşayan Taki’nin hayatlarının yer değiştirmesinin sonucundan gelişen olaylar aktarılmaktadır.

Coco ( 2017 )

Disney Pixar yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,4’tür.Gitar çalması ailede yasaklanmış gitar sevdalısı Coco’nun ünlü gitarist dedesini bulmak için ölüler diyarına geçiş yapmasının sonucunda yaşanan olaylar aktarılmaktadır.

Lion King ( 1994 )

Disney yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,5’tir. Ormanlar kralı olarak bilinen aslanın küçük yaştan itibaren verdiği mücadele aktarılmaktadır.

Spider Man : Into The Spider Verse ( 2018 )

Animasyon filminin IMDb puanı 8,5’tir. Yeni okuluna alışmaya çalışan Morales adlı gencin radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılması sonucunda hayatının değişmesi aktarılmaktadır.

Spirited Away ( 2001)

Japon yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,6’tır. Chihiro adlı küçük kızın ailesiyle birlikte taşındığı yerde ruhlar alemine geçmesini ve sonrasında gelişen olaylar aktarılmaktadır.