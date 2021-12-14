İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...

En iyi animasyon filmleri listesi

Film denilince akıllara animasyon filmleri de gelmektedir.Animasyon filmleri hemen hemen her yaşa hitap etmektedir. Animasyon film önerileri sıklıkla araştırılmaktadır. İnsanların dikkatini farklı konularla çekmektedir. İnsanlar en iyi animasyon filmerini merak etmektedir. En iyi animasyon filmlerini nelerdir? Bu haberimizde en iyi animasyon filmlerini sizler için derledik. İşte en iyi animasyon filmleri listesi...

14 Aralık 2021 Salı 03:11
En iyi animasyon filmleri listesi
Takip Et:

Animasyon filmleri her yaştan izleyici bulabilmektedir. Pek çok farklı konusuyla insanların dikkatini çekmektedir. Animasyon filmlerinin IMDb puanları genellikle yüksek olmaktadır. IMDb puanı 6 ve  üzerinde olan en iyi   animasyon filmleri  şu şekildedir;

 Happy Feet ( 2006)

Animasyon filminin IMDb puanı 6,4’tür. Soğuk diyarlarda yaşayan penguenlerin komik ve eğlenceli yaşamları aktarılmaktadır.

Cars ( 2006 )

Arabalar,isimli animasyon filminin IMDb puanı 7,1’dir.Şimşek McQueen adlı yarış arabasının yarışlarda birinciliğini korumak için eğlenceli ve zorlu olaylar aktarılmaktadır.

Frozen ( 2013)

Disney yapımı olan Karlar Ülkesi filminin IMDb puanı 7,5’tir. Sihirli güçlerini kontrol edemeyen genç bir prensesin uzak bir yerde kendini soyutlaması ve tekrar saraya dönmesini sağlayan kardeşinin mücadelesi aktarılmaktadır.

Paprika ( 2006 )

Japon yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 7,7’dir. psikiyatri doktorlarının hastalarının bilinçaltına ve rüyalarına erişmek için bir makine icat etmeleri sonrasında bu makinenin yanlış insanların eline geçmesi ve yaşanan korkunç olayları sona erdirmek için terapist olan Paprika’ nın verdiği mücadele aktarılmaktadır.

Shrek ( 2001 )

Shrek animasyon filminin IMDb puanı 7,9’dur. Shrek, prenses Fiona’yı kurtarmasıyla başlayan aşk hikayesi ve bu ikilinin yaşadığı zorlu maceralar aktarılmaktadır.

 

Kung Fu Panda ( 2008 )

Dreamworks yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 7,6’dır.Çin’de restoranda çalışan ve dövüş sanatlarıyla ilgilenen Panda Po’nun düşmanlarla olan mücadelesi aktarılmaktadır.

One Piece Film Z ( 2012 )

IMDb puanı 8,0 olan animasyon filminde ana karakter olan Luffy ve onun arkadaş topluluğu Z’nin maceraları anlatılmaktadır.

 The Incredibles ( 2004 )

IMDb puanı 8,0 olan The Incredibles animasyon filmi Disney Pixar’a aittir. Süper güçleri sahip olan ailenin dünyayı kurtmak için giriştikleri zorlu ve macera dolu hikaye anlatılmaktadır.

 How To Train Your Dragon ( 2010 )

Dreamworks yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,1’dir. Ejderhaların olduğu bir dönemde yaşayan bir genç çocuğun vahşi ejderhasını eğitim için verdiği mücadelesi anlatılmaktadır.

Finding Nemo ( 2003 )

Finding Nemo animasyon filminin IMDb puanı 8,1’dir. Animasyon filminde tek başına geziye çıkan ve kaybolan balık nemo’nun tekrar ailesinin yanına gitmek için verdiği mücadele aktarılmaktadır.

Inside Out ( 2015 )

Bu animasyon filminin IMDb puanı 8,2’dir. Disney Pixar’a ait olan animasyon filminde Riley adlı küçük kızın babasının işinden dolayı istemediği bir yere taşınmasının ardından yaşadığı duygu değişimi aktarılmaktadır.

Klaus ( 2019 )

Netflix yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,2’dir. Kuzey Kutup bölgesine babası tarafından gönderilen beceriksiz bir postacının bu adadan kurtulmak isterken ada halkıyla yaşadığı olaylar aktarılmaktadır.

A Silent Voice ( 2016)

Animasyon filminin IMDb puanı 8,2’dir. Shouya Ishida adlı gencin yaşadığı olaylar ve her sahnenin bir ders niteliği taşıdığı olaylar aktarılmaktadır.

Up- Yukarı Bak (2009 )

Up ( Yukarı Bak ) animasyon filmi,Disney Pixar’a aittir. Animasyon filminin IMDb puanı 8,3’tür. Eşini kaybetmesinin ardından hayata küsen ve yalnızca karısı ile hayal ettiği planı hayata geçirmek isteyen Carl adlı adamın ve 8 yaşındaki çocuğun hikayesi aktarılmaktadır.

Your Name ( 2016 )

Japon yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,4’tür. Taşrada yaşayan Mitsuha ve Tokyo’da yaşayan Taki’nin hayatlarının yer değiştirmesinin sonucundan gelişen olaylar aktarılmaktadır.

Coco ( 2017 )

Disney Pixar yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,4’tür.Gitar çalması ailede yasaklanmış gitar sevdalısı Coco’nun ünlü gitarist dedesini bulmak için ölüler diyarına geçiş yapmasının sonucunda yaşanan olaylar aktarılmaktadır.

Lion King ( 1994 )

Disney yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,5’tir. Ormanlar kralı olarak bilinen aslanın küçük yaştan itibaren verdiği mücadele aktarılmaktadır.

Spider Man : Into The Spider Verse ( 2018 )

Animasyon filminin IMDb puanı 8,5’tir. Yeni okuluna alışmaya çalışan Morales adlı gencin radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılması sonucunda hayatının değişmesi aktarılmaktadır.

Spirited Away ( 2001)

Japon yapımı olan animasyon filminin IMDb puanı 8,6’tır. Chihiro adlı küçük kızın ailesiyle birlikte taşındığı yerde ruhlar alemine geçmesini ve sonrasında gelişen olaylar aktarılmaktadır.

 


Son Güncelleme: 14.12.2021 03:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
En Iyi Animasyon FilmleriEn Iyi Animasyon Filmleri Nelerdir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
En yeni Netflix romantik komedi filmleri hangileri?
En yeni Netflix romantik komedi filmleri hangileri?
Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler
Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler
Pokémon Dedektif Pikachu filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Pokémon Dedektif Pikachu filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
The Stronghold filmi konusu nedir ? Dizi oyuncuları kimler? Marsilya'daki yolsuzluk skandalı The Stronghold filmi ile Netflix'te
The Stronghold filmi konusu nedir ? Dizi oyuncuları kimler? Marsilya'daki yolsuzluk skandalı The Stronghold filmi ile Netflix'te

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
En iyi animasyon filmleri listesi
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
İş imkanı yüksek olan meslekler hangileri?
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçme şartları nelerdir? Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlere emekli olma müjdesi
Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?
İsimden telefon numarası nasıl bulunur? İsimden telefon numarası sorgulama işlemleri
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler
Pokémon Dedektif Pikachu filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Barbaros Hayrettin Paşa ( Ulaş Tuna Astepe ) kimdir?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis ( Engin Altan Düzyatan ) kimdir?
İstanbul Drone şampiyonası ne zaman?
Aralık 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 14 Aralık 2021 Salı güncel liste

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.