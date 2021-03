En iyi 15 yol filmi

Yol filmleri macera konulu hikayeleriyle çoğu insanın favorileri arasına girmektedir. İnsanlara yol gösterdikleri gibi ilham veren yol filmleri büyük ilgi görmektedir. Bizde sizler için son yılların en iyi yol filmlerini sıraladık.

Into the wild filmi- IMDB: 8,1

Into the Wild, son yılların en iyi yol filmlerinden biridir. Film gerçek bir hikayeden ilham alıyor. Cristopher karakteri, olası tüm seçimleri reddederek rahat hayatından vazgeçmiş, Alaska'ya bir yolculuk planlaması ve bu yolculuk boyunca yaşadığı sayısız maceraya konu olmuştur.

Knockin on heaven’s door filmi- IMDB: 8,0

Son yılların en yol filmlerinden kabul edilen Knockin on heaven’s door filmi, iki gencin kanser olduklarını öğrendikleri anda her şeyi bırakıp dünyaya bakış açılarının değiştirmesini ele alıyor. Son zamanlarını macera dolu geçirmek isteyen bu iki genç, yola çıktıktan sonra çaldıkları arabalarının gangster çetesine ait olduklarını öğrenir. Bu olaydan sonra bambaşka maceralarının içerisinde kendilerini bulurlar.

Diarios de motocicleta filmi- IMDB: 7,8

Diarios de Mo tocicleta filmi, en iyi yol filmlerinden kabul edilir. Filmde zengin bir ailenin tıp öğrencisi olan 23 yaşındaki Che, arkadaşı olan Alberto ile motorsiklet yolculuğuna çıkmaya karar verirler. Motorsiklet maceraları esnasında motorları bozulur ve otostop çekerek Latin Amerika’ya giderler. Latin Amerika’daki yaşam koşulları görmeleriyle şehri kötü durumdan kurtarmak için büyük bir çaba içine girerler.

Im juli/ ın july filmi- IMDB: 7,8

Im Juli / In Temmuz filmi, Genç bir öğretmen olan Daniel, çevresinden beklediği saygı ve sevgiyi alamayınca, kendisini insanlardan soyutlamak için yola çıkmaya başlar. Bu yolculukta bir Türk kızına aşık olur ve İstanbul’a gitmeye karar verir. Bu esnada Juli isimli genç bir kızla arkadaşlık eder ve yol boyunca yaşadıkları maceralar filme konu olur.

Encounters at the end of the World filmi-

IMDB: 7,8

Son yılların en iyi yol filmlerinden biri olarak kabul edilen Encounters at the End of the World filmi, iki keşif Antartika’ya yolculuk yapmak ve gördükleriyle yeni keşiflere çıkmak ve farklı olaylarla karşılaşmak isterler.

Ananı da- IMDB: 7,7

Yol filmleri arasında en sevilenler arasında olan Ananı Da filmi, çocukluk arkadaşları olan Tenoch ve Julio isimli arkadaşlar, kendilerinden yaşça büyük bir kadınla yolculuğa çıkmaktadırlar. Bu yolculuk boyunca türlü maceralara girmektedirler.

The ucket list filmi- IMDB: 7,4

The Bucket List filmi, hastanede kanser ile mücadele eden iki adamın, yaşadıkları umutsuz oldukları yaşamlarından ve pişmanlıklarından kurtulmak için yola çıkmaya karar verirler. Bu yolculuk sürecinde birçok eğlenceli olaylar karşılarına çıkar.

The way filmi- IMDB: 7,4

The Way Filminde Amerikalı doktor olan Tom, fırtına yüzünden oğlunu kaybeder. Oğlunu kaybettikten sonra büyük acılar yaşayan doktor, bu acıdan kurtulmak için oğlunun önceden planladığı geziyi tamamlamak ister. Geziye oğlunun arkadaşlarıyla katılır.

The secret life of walter mitty filmi- IMDB: 7,3

The Secret Life of Walter Mitty filmi, kendi halinde yaşayan Walter isimli karakterinin yakın arkadaşının sevgili yapması ve ardından işten çıkma durumuyla karşı karşıya kalır. Walter, çalıştığı derginin önemli bir fotoğrafının kaybolmasıyla birlikte bu fotoğrafı bulmak için macera dolu bir yola giriş yapar.

Wild filmi- IMDB: 7,2

En iyi yol filmlerinden biri olan Wild filmi, Cheryl adlı genç bir kadının hayatının anlamsız oluşundan dem vurur. İç dünyasına dönmek için yolculuk kararı alarak 1,100 millik bir yürüyüşe çıkmaya hazırlanır.

Tracks filmi- IMDB: 7,2

Tracks filmi, Robyn Davidson isimli genç bir kadının Batı Avustralya’da olan Alice Springs’e gitmeyi amaçlar ve bir köpek dört deve ile gittiği bu yolda National Geographic fotoğrafçısı Rick Smolan ile farklı olaylar yaşar.

The darjeling limited filmi- IMDB: 7,2

The Darjeling Limited filmi, birbirine yabancı olan üç kardeşin babalarının ölümünden sonra Hindistan’a gitmeye karar verirler. Hindistan’a gitmek için bindikleri trende yaşadıkları olaylar ve maceralar filme konu olmuştur.

Out of Africa filmi- – IMDB: 7,2

Out of Afrika filmi, Danimarka’da yaşayan ve oldukça zengin bir ailenin kızı olan Karen Dinesen’in arkadaşından aldığı evlilik teklifini kabul etmesiyle ve yeni bir düzen kurmak için Afrika’ya gitme kararı alırlar. Burada yaşamayı düşünen çift, yaşadıkları olaylar filme konu olmuştur.

One week filmi- IMDB: 7,1

One Week filmi, en iyi yol filmlerinden biridir. Filmde, Benjamin Gerald öğretmendir. Öğretmen olmaktan memnun olmayan ve hayallerini gerçekleştirmek için öğretmenlik mesleğini bırakır. Gerald, eğlenceli bir yolculuğa çıkar.

The beach filmi- IMDB: 6,6

The Beach film, Amerikalı bir genç olan Richard’ın hayattan zevk almayışını ele almaktadır. Farklı bir hayat yaşamak isteyen Richard, Tayland’a gitmek ister ve bu yolcuğa başlarken macera dolu anlar yaşar.