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"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor

Dünyaca ünlü Variety dergisi, global medya endüstrisindeki en etkili 500 iş insanının listesini duyurdu. TV8 patronu Acun Ilıcalı üçüncü defa listede yer almayı başardı.2020'de TV, müzik, sinema ve Teknoloji gibi eğlence sektöründe en başarılı tüm isimlerin yer aldığı "en etkili 500 iş insanı" listesinde Türkiye'den Acun Ilıcalı yer aldı.

25 Aralık 2020 Cuma 12:43
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Her yıl belirlenen ve dördüncü defa açıklanan listede; Medya sektörünün zirvesinde 341 Amerikalı, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok milletten isim bulundu.

Amazon'un kurucusu The Walt Disney CEO'su Robert Chapek, Jeff Bezos, Netflix dijital platformunun sahibi Reed Hastings Oprah Winfrey gibi dünya çapında tanınan ünlülerin bulunduğu listeye, Türkiye’den girebilen tek kişi Acun Ilıcalı oldu.

TV 8 kanal sahibi, global medya sektöründe `` 500 en etkili iş insanı '' listesine 2018 ve 2019'dan sonra üçüncü kez dahil edildi.

Başarılı yapımcı, geçtiğimiz günlerde çeyrek final yapan “Türkiye MasterChef 2020” ve yarışmacıların belirlenmeye başladığı “Survivor 2021” programlarıyla kendisinden söz ettirmeyi başardı.

Ilıcalı, değerinin yılda 900 milyon lira civarında olduğunu açıklayan Exxen dijital platformunun 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 25.12.2020 12:43
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Anahtar Kelimeler:
En Etkili 500 Iş InsanıAcun Ilıcalı
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