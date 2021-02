En çok izlenen uzay konulu film önerileri

Bütün Zamanların En İyi Uzay Filmleri Listesi!

Bilim kurgu alanında herkesin aklına illaki uzayı konu edinen filmler gelmektedir. Uzay konulu filmler, birbirinden etkileyici görsel efektleri ve konuları ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Senaryo ve grafikleri ile dikkat çeken film türlerinden birisi olan uzay filmleri, büyük bir hayran kitlesi tarafından tercih edilmektedir. Bilim kurgu tarzından hoşlananlar için doğru tercihlerden birisi uzay filmleridir.

Gelmiş Geçmiş En İyi Uzay Konulu Filmler Listesi

Cowboys And Aliens – Kovboylar ve Uzaylılar (2011) – IMDB: 6,0

Ad Astra – Yıldızlara Doğru (2019) – IMDB: 6,6

Life – Hayat (2017) – IMDB: 6,6

I Am Mother (2019) – IMDB: 6,7

Armageddon (1998) – IMDB: 6,7

The Man Who Fell To Earth – Dünyaya Düşen Adam (1976) – IMDB: 6,7

The Hıtchhiker’s Guide To The Galaxy – Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi (2005) – IMDB: 6,8

Prometheus (2012) – IMDB: 7,0

Passengers – Uzay Yolcuları (2016) – IMDB: 7,0

Spaceballs – Uzay Topları (1987) – IMDB: 7,1

Ggalaxy Quest – Galaksi Savaşçıları (1999) – IMDB: 7,3

Apollo 12 (1995) – IMDB: 7,6

Graviyt – Yerçekimi (2013) – IMDB: 7,7

Rogue One: A Star Wars Story – Bir Star Wars Hikayesi (2016) – IMDB: 7,8

Hıdden Fıgures – Gizli Sayılar (2016) – IMDB: 7,8

Avatar (2009) – IMDB: 7,9

Arrıval – Geliş (2016) – IMDB: 7,9

Moon – Ay (2009) – IMDB: 7,9

Star Trek – Uzay Yolu (2009) – IMDB: 7,9

The Martıan – Marslı (2015) – IMDB: 8,0

Guardıans Of The Galaxy – Galaksinin Koruyucuları (2014) – IMDB: 8,0

Blade Runner 2049 – Bıçak Sırtı (2017) – IMDB: 8,0

2001: A Space Odyssey – 2001: Bir Uzay Destanı (1968) – IMDB: 8,3

Wall – E – Vol – İ (2008) – IMDB: 8,4

Interstellar – Yıldızlararası (2014) – IMDB: 8,6

Cowboys And Aliens Filminin Konusu Nedir?

Cowboys And Aliens filmi, en iyi uzay filmlerinden birisidir. Filmde geçmişini hiç hatırlamayan bir yabancının kendisini bir anda Absolution isimli çöl kasabasında bulması ve geçmişi ile ilgili tek ipucu olan bileğindeki kelepçe üzerinden geçmişi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırken gökyüzünden gelen istilacılar yüzünden hiç bilmediği bir korku yaşaması ve sonrasında gelişen olaylar konu ediniyor.

Ad Astra Filminin Konusu Nedir?

Ad Astra filmi, en iyi uzay filmleri arasında yer alan bir filmdir. Filmde Astronot olarak görevini yerine getirmek isteyen Roy McBride adındaki bir adamın 20 sene önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmak için uzaya gönderilmiş olan ancak bir daha ondan haber alınamayan babasını bulmak için tehlikeli bir uzay yolculuğuna çıkması ve ardından gelişen olayları konu ediniyor.

Life Filminin Konusu Nedir?

Life filmi, en iyi uzay filmlerinden birisidir. Filmde Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli olan 6 kişinin Mars’ta hayat olduğunu gösteren bazı ipuçlarına ulaşması ve bu ipuçları eşliğinde çıktıkları yolda hiç beklemeyecekleri olaylar ile karşılaşmaları konu ediniyor.

I Am Mother Filminin Konusu Nedir?

I Am Mother filmi, herkes tarafından beğenilen uzay filmleri arasında yer alıyor. Filmde dünyayı oldukça büyük bir yok oluştan kurtarmak ve insan ırkını korumaya almak için geliştirilmiş ve adı “Anne” konmuş bir robot tarafından büyütülen genç bir kız ile robot arasında gelişen ilişki ve genç kızın dünyayı sorgulaması konu ediniyor.

Armageddon Filminin Konusu Nedir?

Armageddon, herkes tarafından beğenilen uzay filmleri arasında yer alıyor. Film, New York kentine küçük ve büyük çaplarda olan meteorların dünyaya hızlı bir şekilde yaklaşan dev bir meteoru fark etmesi ve ardından dünyayı bu meteorlardan korumak için verilen zorlayıcı bir mücadeleyi konu ediniyor.

The Man Who Fell To Earth Filmi Konusu

The Man Who Fell To Earth filmi, en iyi uzay filmlerinden birisidir. Filmde hedeflerini yerine getirmek için insan kılığına girerek dünyaya gelen ce burada yaptığı keşifler sayesinde kısa sürede çok zengin olan bir uzaylının devlet tarafından incelemeye başlanması sonrasında yaşanan olaylar konu edilmektedir.

The Hıtchhıker’s Guıde To The Galaxy Filminin Konusu Nedir?

The Hıtchhıker’s Guıde To The Galaxy filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Filmde galaksiler arasında bir otoyol yapmak için evini yıkmak isteyenlere engel olmaya ve direnen Arthur Dent adındaki bir adamın arka planında gerçekleşen korkutucu olayları fark etmesi ve onun ardından yaşanan macera dolu bir hikayeyi konu ediniyor.

Prometheus Filminin Konusu Nedir?

Prometheus filmi, en iyi uzay filmlerinden birisidir. Filmde hayatın başlangıcına yönelik bazı çalışmalar yürüten bir ekibin evrenin en karanlık noktasında yaşayacağı maceralar ve insanlığın geleceğini korumak için verecekleri mücadele konu ediniyor.

Passenger Filminin Konusu Nedir?

Passenger filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, ilaçla uyutulmaları sürecinde 100 sene kadar erken uyanmış olan genç bir adamın ve ona destek olması için uyandırılan bir kadının bulunduğu uzay gemisindeki teknik arızayı fark etmeleri ve ardından yaşanan heyecan verici olayları konu ediniyor.

Spaceballs Filminin Konusu Nedir?

Spaceballs filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, uzay filmleri arasında kültleşen Yıldız Savaşları filmi mizahi bir dille ele alınmıştır. Filmde Lone Starr ve Barf karakterlerinin görevi, kötü Lord Helmet’in kızı olan prensesi kurtarmaktır.

Galaxy Qest Filminin Konusu Nedir?

Galaxy Quest filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, televizyonda yer alan bir bilim kurgu programında görevli kişilerin bir yaratık ırkı tarafından yardım için çağırılmaları ve ardından yaşanan birbirinden macera dolu olaylar konu ediniyor.

Apollo 13 Filminin Konusu Nedir?

Apollo 13 filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, aya gitmek için görevlendirilmiş olan astronotların tam aya varmak üzere iken oksijen tanklarından birisinin patlaması sonrasında hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele konu ediniyor.

Gravity Filminin Konusu Nedir?

Gravity filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, emekliliğine az bir zaman kala son bir uzay yolculuğuna çıkmak isteyen yetenekli tıp mühendisi ile bir astronotun içerisinde bulunduğu mekiğe bir cisim çarpması sonucu paramparça olması ve ardından uzay boşluğunda verdikleri yaşam mücadelesi konu ediniyor.

Rogue One: A Star Wars Story Filminin Konusu Nedir?

Rogue One: A Star Wars Story filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Filmde bir kahraman grubunun Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevini üstlenmesi ve ardından bu görev için verdikleri zorlu mücadele konu ediniyor.

Hıdden Fıgures Filminin Konusu Nedir?

Hıdden Fıgures filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, NASA’ da görev yapan ve müthiş zekaları ile tüm sorunları kısa sürede çözen 2 siyahi kökenli kadının kendilerine verilen uzay operasyonu sonrasında yaşadıkları macera dolu olaylar konu ediniyor.

Avatar Filminin Konusu Nedir?

Avatar filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri farklı olan özel bir ırkın yaşadığı toprakları ele geçirmek isteyen askeri bir şirketin Avatar adı verilen bir program hazırlayarak askerlerini yarı insan yarı Navi görünümünde bu topraklara göndermesi ve sonrasında yaşanan olaylar konu ediniyor.

Arrival Filminin Konusu Nedir?

Arrival filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, bir anda dünyaya gelen birden fazla uzay gemisi ve amacının ne olduğu bilinmeyen uzaylılar ile karşı karşıya kalan insanların bir ordu bilimci ve fizikçiye bu uzaylıların amacını anlama görevinin verilmesi ve sonrasında gerçekleşen olaylar konu ediniyor.

Moon Filminin Konusu Nedir?

Moon filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, Ay’ ın karanlık yüzünde bazı araştırmalar yapmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan Astronot Sam Bell’ in Ay’ a indiği sırada meydana gelen beklenmedik bir kaza sonrası dünya ile tüm iletişiminin kesilmesi ve sonrasında buradan kurtularak karısı ve kızına kavuşmak için verdiği mücadele konu ediniyor.

Star Trek Filminin Konusu Nedir?

Star Trek filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, bir zamanların en sevilen kahramanlarının bu sefer gençlik yıllarında yaladıkları mücadele e evreni tehdit eden güçlere karşı verdikleri zorlu mücadele konu edilmektedir.

The Martian Filminin Konusu Nedir?

The Martian filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, Mars gezegenine yapılan bir görev sırasında meydana gelen şiddetli fırtınada öldüğü düşünüldüğü için ekibi tarafından terk edilen Mark Watney isimli astronotun yaşadığına dair sinyaller göndermek ve buradan kurtulmak için verdiği zorlu mücadele konu ediniyor.

Guardıans Of The Galaxy Filminin Konusu Nedir?

Guardıans Of The Galaxy filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, kendisine Star – Lord adını vermiş olan bir suçlunun esrarengiz bir küreyi çalması sonrasında hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam ile karşı karşıya kalması ve ardından elindeki kürenin gücünü de keşfeden bu suçlunun peşindekilerden kurtulmak için verdiği macera dolu mücadeleyi konu ediniyor.

Blade Runner 2049 Filminin Konusu Nedir?

Blade Runner 2049 filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, ilk filmden 30 yıl sonra Angeles Polis Departmanında görevli polislerin toplumu kaosa sürükleyecek bir sırrı ortaya çıkartmasının ardından bu sorunla baş etmek için verecekleri macera dolu mücadele konu ediniyor.

2001: A Space Odyssey Filminin Konusu Nedir?

2001: A Space Odyssey filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, ıssız bir yerde yemek için kavga eden primatların bir anda yanlarında beliren siyah bir taşı görmesi ve bu taş sayesinde aletleri kullanabilecekleri keşfetmeleri içe evrimin en önemli adımlarını atmaya başlamaları konu ediniyor.

Wall-E Filminin Konusu Nedir?

Wall-E filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, günümüzde çok uzak bir zamanda insanoğlunun yaşanamayacak hale gelen dünyayı terk etmeleri sonrasında dünyayı temizleme görevi verilmiş olan sevimli bir robot ce arkadaşının verdikleri zorlu ve eğlenceli mücadele konu ediniyor.

Interstellar Filminin Konusu Nedir?

İnterstellar filmi, herkesin beğendiği ve hayran kaldığı filmler arasında yer alıyor. Film, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper isimli karakterin mısır tarlalarında çiftçilik yaparken yaşamına devam etmesi sırasında geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini bilen bir kişinin yaptığı beklenmedik teklif ile ilgili zorlu bir karar alması konu ediniyor.