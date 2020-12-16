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En çok izlenen romantik komedi türündeki filmler

Son günlerde romantik komedi türünde filmleri daha çok izlenmeye başlandı. Film severler en çok izlenen romantik komedi filmlerini araştırmaya başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:20
En çok izlenen romantik komedi türündeki filmler
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Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır birçok kişi evlerine hapsoldu. Evde zaman geçirmek için ise yapılacak en iyi aktivite film izlemek olarak öne çıktı. Son günlerde en çok romantik komedi türündeki filmlerin izlendiği görüldü. En çok izlenen romantik komedi türündeki filmler şu şekilde;

Aşk Her Yerde (2003)

2003 yılında vizyona giren filmde 8 ayrı çiftin aşkı ve bu ilişkilerin başından geçen olaylar anlatılmaktadır.

Keşke 30 olsam (2004)

Jenna 13.yaş günü kutlamalarında pastasını üflerken 30 yaşında olmayı diler ve kendisini bir anda 30 yaşında bulur.

İyi Şanslar Chuck (2007)

2007 yılında vizyona giren film en iyi romantik komedi filmlerinden biri olarak görülüyor.

Aşkın 500 Günü (2009)

Kült filmlerden biri olan filmde erkek karakterin gözünden bir aşkın başlangıcı, güzel anları ve son olarak ayrılık acısı anlatılmaktadır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 23:20
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Anahtar Kelimeler:
FilmRomantik
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